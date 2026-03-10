「幸せな家庭を築いていきます！」水戸の27歳DFが入籍を発表。妻との２ショットに反響続々！「オシャレで素敵」
J１の水戸ホーリーホックは３月９日、真瀬拓海が入籍したと発表した。
現在27歳のDFは、今冬にJ２のベガルタ仙台から水戸に加入。今季はここまでリーグ戦４試合に出場している。
クラブの公式サイトを通じて、真瀬は以下の通りコメントした。
「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と昨年末に入籍いたしました。これまでどんなときも変わらず大きな愛情を持って接してくれる彼女に支えられてきました。そんな彼女と、これから幸せな家庭を築いていきます！ そして、より一層覚悟を持ち、家族のため、チームのために全力で戦っていきます。今後とも応援よろしくお願いします！」
また、同日に自身のインスタグラムでも同様の内容を綴り、妻との写真をアップロード。この投稿にSNS上では「おめでとうございます！」「末永くお幸せに」「益々の活躍を願っています！」「カッコよすぎなショット」「オシャレな投稿」「オシャレで素敵」「笑顔の絶えない家庭になりますように」「めでたい！」「J１でも頑張ってください！」といった祝福の声が多数上がっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】真瀬が公開した妻との寄り添い２ショット！
