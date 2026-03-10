「エグ過ぎ」ライバー事務所、契約解除＆法的措置を表明「ボロボロすぎるやん…」「問題児山盛り事務所が爆誕」
バーチャルライバー事務所・ecolの公式X（旧Twitter）は3月8日、投稿を更新。法的措置に向けて動いていることを明かしました。
【画像】ecolが発表したお知らせ
また「上記違反内容には弊社所属ライバー『荻窪セ解』『煩納寺和尚』と卒業済みの『悪魔ノア』も深く関係していることが判明しておりますため、『荻窪セ解』『煩納寺和尚』に関しましても2月28日をもって契約解除とし、『悪魔ノア』も含めて法的措置へ向けて顧問弁護士と共に対応を協議しております」と明かしました。
この投稿に対し「逆にどこをどうスカウトしたらこんなに法的措置に至る問題児山盛り事務所が爆誕するんだろうか……」「えぇ…なにこれ…」「実は他の事務所クビになった転生組なんじゃないかここに書かれてる人達·····」「もうどこから突っ込めばいいのか」「エグ過ぎ.....」「ボロボロすぎるやん……」と、驚きの声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】ecolが発表したお知らせ
「もうどこから突っ込めばいいのか」同アカウントは「イコールより重要なお知らせ」とつづり、画像を投稿。「『弁財そら』卒業取り消し及び契約解除と『荻窪セ解』『煩納寺和尚』契約解除のお知らせ」と題し、「この度、既に卒業済みの『弁財そら』に関しまして、社内機密情報の漏洩や誹謗中傷、事務所規約の違反など重大かつ継続的な契約違反を複数回に渡って行っていたことが判明したため、2026年2月15日の卒業を取り消し契約解除へと変更、法的措置へと移行致しました」と報告しています。
この投稿に対し「逆にどこをどうスカウトしたらこんなに法的措置に至る問題児山盛り事務所が爆誕するんだろうか……」「えぇ…なにこれ…」「実は他の事務所クビになった転生組なんじゃないかここに書かれてる人達·····」「もうどこから突っ込めばいいのか」「エグ過ぎ.....」「ボロボロすぎるやん……」と、驚きの声などが寄せられました。
「『弁財そら』卒業に関するお知らせ」2月14日に「『弁財そら』卒業に関するお知らせ」を公開していた同アカウント。卒業する理由として「プライベートの多忙」を挙げています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)