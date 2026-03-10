東京都内の水道使用者名など１３万世帯分の情報を扱う民間事業者がサイバー攻撃を受けた問題で、都は９日夜、この事業者に委託した別の事業５件に関する個人情報も漏えいした恐れがあると発表した。

都民１万８０００人分の情報が含まれる。

都によると、漏えいした恐れがあるのは、がん検診の調査に関し、住民基本台帳から無作為に抽出した都民１万８０００人分の住所、氏名、年齢、性別に加え、個人情報を含まない６２４４件のアンケート回答。

このほか、▽外国企業との連携を模索する中小企業１５６社の住所、電話番号、担当者名▽教育関連の有識者会議の出席者の氏名、都道府県担当者のメールアドレス――なども漏えいした恐れがある。

これら５事業を受託していた調査会社「シード・プランニング」（東京）が２日に不正アクセスを受け、身代金要求型ウイルス「ランサムウェア」により一部ファイルが暗号化された。

都は６日夕、同社側から都内の最大１３万世帯分の水道使用者名や住所などが漏えいした恐れがあると連絡を受け、発表した。その後９日までに５事業についても報告があった。９日夜の時点で第三者への情報流出の事実は確認されていないといい、都は同社に対し、原因の調査、情報セキュリティーの強化などを指示した。