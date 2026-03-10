『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終予告解禁 入場者プレゼントやアプリ企画も発表
任天堂の人気ゲームシリーズを原作とするアニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、4月24日より全国公開される。本日（3月10日）、「マリオデー」に合わせて最終トレーラー映像が解禁され、あわせて入場者プレゼント第1弾やスマートフォンアプリを使った特別企画の実施も発表された。
【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラー
本作は、世界興行収入約13億ドル（約2000億円※Box Office Mojo調べ）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾。イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂がプロデューサーを務め、監督は前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが担当。脚本はマシュー・フォーゲル、音楽はブライアン・タイラーが手がける。
物語では、マリオとルイージがキノコ王国で困りごとを解決する日々を送る中、新たな相棒ヨッシーと出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙へと冒険の旅に出る。
■スマートフォンアプリ「Nintendo Today！」デジタルカード配信
任天堂公式スマートフォンアプリ「Nintendo Today!」では、本作に登場するキャラクターやアイテムのデジタルカードを配信。アプリを開くと1日1枚カードが届く仕組みで、「スーパーマリオ」40周年を記念し、全40種類が用意されている。
■映画鑑賞の思い出に、特製壁紙と特別フォトフレーム
映画公開日の4月24日からは、劇場に設置される映画スタンディを撮影しアプリからチェックインすると、本作オリジナルの特製壁紙を入手できるキャンペーンも実施。劇場限定の特別フォトフレームを使えば、鑑賞日と鑑賞劇場の名前が入った記念写真を撮影することもできる。
■入場者プレゼント第1弾、キャラクターカードセット
入場者プレゼント第1弾として、アプリ内のデジタルカード40種類の中から5種類を実際のカードとしてセットにした「キャラクターカードセット」を配布する。数量限定の先着配布で、1回の鑑賞につき1セットがプレゼントされる。
そして、「マリオデー」に合わせて、特別サイト「ヘブンズドアギャラクシーサイト」が10日午後6時にオープンする。
【動画】『スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最終トレーラー
本作は、世界興行収入約13億ドル（約2000億円※Box Office Mojo調べ）を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾。イルミネーションのクリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂がプロデューサーを務め、監督は前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが担当。脚本はマシュー・フォーゲル、音楽はブライアン・タイラーが手がける。
■スマートフォンアプリ「Nintendo Today！」デジタルカード配信
任天堂公式スマートフォンアプリ「Nintendo Today!」では、本作に登場するキャラクターやアイテムのデジタルカードを配信。アプリを開くと1日1枚カードが届く仕組みで、「スーパーマリオ」40周年を記念し、全40種類が用意されている。
■映画鑑賞の思い出に、特製壁紙と特別フォトフレーム
映画公開日の4月24日からは、劇場に設置される映画スタンディを撮影しアプリからチェックインすると、本作オリジナルの特製壁紙を入手できるキャンペーンも実施。劇場限定の特別フォトフレームを使えば、鑑賞日と鑑賞劇場の名前が入った記念写真を撮影することもできる。
■入場者プレゼント第1弾、キャラクターカードセット
入場者プレゼント第1弾として、アプリ内のデジタルカード40種類の中から5種類を実際のカードとしてセットにした「キャラクターカードセット」を配布する。数量限定の先着配布で、1回の鑑賞につき1セットがプレゼントされる。
そして、「マリオデー」に合わせて、特別サイト「ヘブンズドアギャラクシーサイト」が10日午後6時にオープンする。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優