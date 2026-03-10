Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

尾田栄一郎による世界的ベストセラー漫画を実写ドラマ化したNetflixシリーズ「ONE PIECE」。3月10日(火)から配信されるシーズン2「INTO THE GRAND LINE」に熱い視線が注がれている。

期待値の高さを示すように多彩なイベントが催され、3月5日には"麦わらの一味"のキャスト5人が登場し、ファンを前に撮影の裏側や作品への熱い思いを吐露。翌6日には「2026 ワールドベースボールクラシック(WBC)」の始球式にも登場した。3月10日には1日限りの特別上映会"ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE - FAN EVENT"も実施されるなど、日本を代表するコンテンツだけあって、大きな盛り上がりを見せている。

イニャキ・ゴドイ演じるルフィを船長とする麦わらの一味の活躍を描くNetflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

「週刊少年ジャンプ」での1997年の連載開始以来、世界累計発行部数は6億部を突破する世界最大のヒットコミックとなった「ONE PIECE」。海賊王を目指すモンキー・D・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味が、かつての海賊王ゴール・D・ロジャーが残したひとつなぎの大秘宝(ワンピース)を見つけるべく冒険を繰り広げる海洋ロマンだ。

2023年8月から配信が開始されたNetflixシリーズ「ONE PIECE」のシーズン1では、悪魔の実を食べたことでゴム人間となったルフィ(イニャキ・ゴドイ)が、大海原へと足を踏み出し、海賊や海軍と戦いながら一人また一人と仲間を増やしていく"東の海(イーストブルー)編"を映像化した。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

楽天的で自由奔放だが情に厚い、台風のようなルフィに巻き込まれる形で一緒に旅をすることになる航海士のナミ(エミリー・ラッド)、狙撃手のウソップ(ジェイコブ・ロメロ)、コックのサンジ(タズ・スカイラー)たちの物語が繰り広げられた。その中でも、再現度の高さで好評を博したのが、新田真剣佑が演じたルフィの最初の仲間となる剣士のロロノア・ゾロだ。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

これまでにも「るろうに剣心」シリーズでの最凶の敵・雪代縁役や「鋼の錬金術師」シリーズでの復讐者・傷の男(スカ―)役など、人気漫画の実写化作品でファンも納得の再現度とアクションを両立してきた新田。今作では、両手に刀を持ち、口に刀を咥えて戦う"三刀流"の使い手というキャラクターを演じるにあたりハードなトレーニングを敢行。鍛え上がられた肉体の使い方など、完成度の高い動きでアクションに説得力をもたらした。

また、一匹狼的なクールなオーラ、悲しい過去を感じさせる影、"世界一の大剣豪になる"という夢をミホーク(スティーブン・ウォード)に打ち破られた際の悔しさにじむ表情など、演技の面でも見事にゾロを浮かび上がらせた。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

アレンジを加えつつも数々の名場面をしっかりと映像化し、ルフィが賞金首になるところで幕を閉じたシーズン1。それから約2年半を経ての待望のシーズン2では、ついに麦わらの一味が"偉大なる航路(グランドライン)"へと足を踏み入れる。

シーズン1冒頭でゴール・D・ロジャーの処刑が描かれたローグタウンからドラム島を経て、アラバスタ王国へと至る旅路が描かれ、個性豊かな新キャラクターたちが続々と登場することになるシーズン2。その中でも注目を集めているのが、麦わらの一味の医師となるトナカイのトニートニー・チョッパーの存在だ。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

ミカエラ・フーヴァーが声を務め、フェイシャルキャプチャーで表情も演じる人気キャラクターは初出し映像の際にも愛らしさがSNS上で話題に。落涙したファンも多いであろうDr.ヒルルク(マーク・ハレリック)とのバックストーリーがどのように描かれるのかは、本シーズンの大きな注目ポイントと言えるだろう。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

さらに、道中に訪れるウイスキーピークの街での犯罪組織・バロックワークスとの邂逅も重要な要素であり、副社長であるコードネーム"ミス・オールサンデー"ことニコ・ロビン(レラ・アボヴァ)や"ミス・ウェンズデー"ことビビ(チャリスラ・チャンドラン)ら、のちの物語に大きく絡むキーパーソンが登場する。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

デヴィッド・ダストマルチャン扮するMr.3、さらにジョー・マンガニエロが演じるMr.0ことクロコダイルなど、ハリウッドで活躍するスターたちも人気キャラクターに扮しており、さすがの貫禄を放ってくれることだろう。

多彩な能力を持つ個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるバトルなど大スペクタクルな大冒険と人間模様が繰り広げられる「ONE PIECE」。すでにシーズン3も制作中だが、今後も続いていく冒険に向けて重要な意味を持つシーズン2は見逃せない。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2 (C) 尾田栄一郎/集英社

文＝HOMINIS編集部

「ONE PIECE」の配信情報はこちら

配信情報

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2

2026年3月10日(火)よりNetflixで世界独占配信中

出演：イニャキ・ゴドイ、新田真剣佑、エミリー・ラッド、ジェイコブ・ロメロ、タズ・スカイラー ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ