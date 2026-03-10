“花粉”が「愛車の塗装」をボロボロに!?

2026年3月中旬。スギ花粉の飛散がピークを迎えると同時に、ヒノキ花粉も増加し始めており、花粉症に悩む人々にとってはまだまだ辛い季節が続いています。

この厄介な花粉ですが、実は人間の体だけでなく、大切な愛車のボディにも深刻なダメージを与えることをご存じでしょうか。

今回は、花粉がクルマを痛めるメカニズムと、その正しい対処法について解説します。

春先、屋外に駐車しているクルマのボディが黄色く粉っぽく汚れているのを見かけますが、これがスギやヒノキの花粉です。

乾燥した粉の状態であれば風で飛んでいくため大きな問題にはなりませんが、厄介なのは「雨」などの水分に触れた時。

花粉が水分を含むと、細胞膜の中から「ペクチン」というタンパク質の一種が溶け出します。

このペクチンは非常に強い粘着性を持っており、サラサラだった花粉をベタベタした油汚れのような状態に変化させます。

そして、雨が上がりそのまま乾燥してしまうと、ペクチンがボディの塗装面に強力にこびりつき、最悪の場合は塗装の内部へと侵食してしまいます。

これを放置すると、洗車しても落ちない頑固な「シミ」になったり、塗装面がクレーター状にボコボコに歪んだり、サビの原因になったりと、愛車の美観を致命的に損なう結果を招くのです。

このような事態を防ぐための唯一にして最大の対策は、「花粉が付着したら、雨などで濡れてペクチンが固着する前に、とにかく早めに洗い流すこと」です。

ただし、洗車方法には注意が必要です。

花粉が積もった状態でいきなり濡れタオルなどで拭き上げようとするのは絶対にNG。

花粉の粒子が研磨剤のようになり、ボディに無数の細かい線傷をつけてしまいます。

正しい洗車の手順は以下の通りです。

正しい「洗車の手順」とは？

まず、たっぷりの水をホースや高圧洗浄機でクルマ全体にかけ、水圧で表面の花粉やホコリを大まかに洗い流します。

次に、カーシャンプーをバケツでしっかりと泡立て、その豊かな泡で汚れを包み込むように優しくスポンジで撫で洗いします。

決して力を入れて擦ってはいけません。

洗い終わったら、水垢を防ぐために目の細かいマイクロファイバークロスなどで速やかに水分を拭き取ります。

もし、すでにペクチンが固着してしまい、通常のシャンプー洗車では落ちない「花粉ジミ」ができてしまった場合は、「熱」を利用するのが効果的。

ペクチンは熱に弱いという特性を持っています。

そのため、50度から70度程度のお湯をシミ部分にかけたり、お湯に浸したクロスを当てて温めたりすることで、ペクチンが分解されてシミが落ちやすくなります。

ただし、熱湯をかけると塗装や樹脂パーツ、ワイパーゴムなどを痛める危険があるため、温度管理には十分に注意してください。

そして花粉の付着を完全に防ぐことは不可能ですが、被害を最小限に抑える方法はあります。

例えば、事前に良質なガラスコーティングなどを施工しておくことで、ボディ表面に保護被膜ができ、ペクチンの侵食を防ぐとともに汚れを水で流しやすくする効果が期待できます。

また、普段あまり乗らないクルマであれば、ボディカバーを被せて物理的に花粉をシャットアウトするのも有効な手段です。

さらに、花粉はボディだけでなく車内にも侵入します。

乗り込む前に衣服についた花粉をしっかりと払うことはもちろん、この時期を乗り切るために対策しておきたいのが「エアコンフィルター」です。

車内に外気を取り込む際に関所となるフィルターですが、花粉シーズンが終わる頃には目詰まりを起こしていることが多く、悪臭や風量低下の原因になります。

できれば花粉飛散のピークが過ぎた初夏あたりに、微粒子をキャッチできる高性能なフィルターに新品交換すると、車内で快適に過ごすことができます。

合わせて、ドリンクホルダーに置ける車載用の小型空気清浄機などを活用すれば、車内の快適性はさらに向上するでしょう。

※ ※ ※

人間にとってもクルマにとっても過酷なこの季節。愛車の輝きを守るためにも、車体のこまめな「水洗い」を心がけましょう。