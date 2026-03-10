＜大相撲三月場所＞◇二日目◇9日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】安青錦の前に“ひょっこり”現れた熱海富士

今場所綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）が二日目にして痛恨の黒星を喫した。一方、安青錦が館内から引き上げる際、花道奥ではまさかの光景が…人気力士が勢いよく登場し、安青錦とニアミスする姿に相撲ファンが「ひょっこりあたみんw」「すごい勢いでログインw」などとざわついた。

3場所連続優勝と綱取りがかかる安青錦が、前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）に寄り倒しで敗れ、二日目にして暗雲が立ち込めた。立ち合い頭でぶつかり合い、安青錦は低い姿勢で攻めるも、義ノ富士の左の出し投げで体勢を崩されて、その勢いのまま寄り倒された。その瞬間、館内は大歓声に包まれた。義ノ富士は1勝目。

館内が騒然とする中、安青錦は土俵に一礼をして花道から引き下がっていった。すると次の瞬間、ABEMAファンはまさかの光景を目にする。

痛恨黒星の安青錦の目の前にひょっこり現れた熱海富士

結びの一番に登場する小結・熱海富士（伊勢ヶ濱）が軽快に、体をゆすりながら花道奥から登場してきたのだ。熱海富士と言えば、取組前に体を小刻みに揺らすルーティンがお馴染みだが、登場時も体を温めたかったのか、ステップを踏んでいるように見えた。

しかし、安青錦の姿が目の前に迫っていることに気づいたからか、熱海富士は、ハッと我に返って慌てて道を開けて、一礼していた。

悔しそうな安青錦の背中と、これから勝負の場に臨む熱海富士の何とも言えない強烈な温度差にファンも注目。コメント欄には「ひょっこりあたみんw」「出てきかた草」「すごい勢いでログインw」「ぽよよん」などの反響が寄せられていた。

なお、結びの一番で熱海富士は横綱・大の里（二所ノ関）を寄り切りで下し1勝目を上げた。一方の大の里はまさかの2連敗を喫している。（ABEMA/大相撲チャンネル）