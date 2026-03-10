日本人の太りやすい体質を救うとは！？【体脂肪の話】

海藻が日本人の太りやすい体質を救う

日本人は遺伝的に海藻を分解できる

内臓脂肪の増加を防ぐ食べ物として、海藻もそのひとつに挙げられます。海藻は食物繊維を豊富に含み、カロリーも低くてヘルシーな食べ物。しかもその食物繊維は水溶性食物繊維で、胃腸に留まる時間が長くて腹持ちがいい、という長所も併せ持っています。

この海藻、消化しにくくて食べてものそのまま出ていくものだ、とこれまでは考えられていました。ところが2010年、英科学誌『Nature』に「日本人は海藻を分解できる酵素を持っている」という論文が発表され、話題になったのです。

この論文によると、日本人13人と米国人18人の腸内細菌を調べたところ、海藻を分解できる酵素が日本人の5人から発見され、米国人からはまったく発見されなかったとのこと。日本人が昔から海藻を食べる習慣があったことが要因とも考察されています。

いずれにしても、海藻を分解できる腸内細菌が遺伝的に伝わっているというのは、内臓脂肪がつきやすい日本人にとって朗報です。海藻を分解すると、分解の過程で短鎖脂肪酸が発生し、これが中性脂肪の取り込みを抑えたりエネルギー消費を高めたりすることが動物実験からわかっています。

わかめ入りの味噌汁、海苔、 海藻サラダなど、海藻の入った食べ物を意識的に摂ることで肥満の抑止につながるでしょう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 体脂肪の話』著：土田隆