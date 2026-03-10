血液検査が「陰性」でも要注意！アナフィラキシーを防ぐそばアレルギーの確定診断と治療

そばアレルギーの診断は問診、血液検査、皮膚テストなどを組み合わせて総合的に判断されます。そばを食べた後の症状の有無や症状が出るまでの時間、症状の種類などを詳しく聞き取る問診が重要です。血液検査ではそばに対する特異的IgE抗体の有無や量を調べますが、検査結果だけでなく症状の経過も含めて診断されます。確定診断には食物経口負荷試験が行われることもあります。

そばアレルギーの診断は、問診、血液検査(特異的IgE抗体検査)、皮膚テストなどを組み合わせて総合的に判断されます。問診では、そばを食べた後の症状の有無や、症状が出るまでの時間、症状の種類などを詳しく聞き取ります。血液検査では、そばに対する特異的IgE抗体の有無や量を調べます。

ただし、血液検査で陽性であっても、必ずしも臨床的なアレルギー症状が出るとは限りません。逆に、検査が陰性であっても、症状の経過（問診内容）からアレルギーが疑われる場合もあります。確定診断のためには、医師の監督下で実際にそばを少量摂取する「食物経口負荷試験」が行われることもありますが、アナフィラキシーのリスクがあるため、緊急時に対応できる設備が整った専門医療機関において、慎重に実施する必要があります。

そばアレルギーの治療

現在のところ、そばアレルギーに対する根本的な治療法はなく、誤って摂取してしまった場合に備えて、抗ヒスタミン薬や、重症例に備えてエピネフリン自己注射薬(エピペン)を処方されることがあります。エピペンは、アナフィラキシーの症状が出た際に、救急車が到着するまでの応急処置として使用します。

症状が出た場合の対応は、症状の程度によって異なります。軽度の皮膚症状のみであれば、抗ヒスタミン薬の内服で様子を見ることもありますが、急速に悪化する場合があるため厳重な観察が必要です。呼吸器症状や全身症状が見られる場合は、直ちに医療機関を受診する必要があります。アナフィラキシーの症状(呼吸困難、血圧低下、意識障害など)が見られる場合は、ためらわずにエピペンを使用し、同時に直ちに救急車を呼ぶことが推奨されています。

日常生活での注意点

そばアレルギーの方は、日常生活でさまざまな注意が必要です。外食時には、メニューの原材料表示を必ず確認し、不明な点は店員に確認します。そば専門店だけでなく、うどん店などでもそばと同じ釜で麺を茹でている場合があるため、そばと同じ器具を使用していないか、確認が不可欠です。製麺所が同じ場合、うどんにそばの成分が混入している可能性もあります。

加工食品を購入する際も、原材料表示を確認します。そばは「特定原材料」として、食品表示法により表示が義務付けられています。そば粉を使用した商品(そばぼうろ、そばクッキー、そば茶など)はもちろん、そば殻を使用した枕にもそばが含まれていることがあります。

まとめ

そばは日本の伝統的な食材として親しまれているだけでなく、ルチンを含む栄養価の高い食品です。ルチンによる毛細血管の強化や抗酸化作用や種類によりますが比較的低GI値であるといった特性は、血圧管理や血糖値管理に役立つ可能性があります。一方で、そばアレルギーは重篤な症状を引き起こすことがあり、該当する方は徹底した除去が必要です。そばを日々の食事で健康的に活用するためには、その効果と注意点を正しく理解し、自分の体質に合った食生活を送ることが大切です。気になる症状がある場合や、アレルギーが疑われる場合は、医療機関を受診し、医師や管理栄養士などの専門家の指導を受けることをおすすめします。

参考文献

消費者庁「食物アレルギー表示に関する情報」日本アレルギー学会「アレルギーの手引 2025」