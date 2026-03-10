大腸がん予防のために大切な生活習慣とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

和田 蔵人（わだ内科・胃と腸クリニック）

佐賀大学医学部卒業。南海医療センター消化器内科部長、大分市医師会立アルメイダ病院内視鏡センター長兼消化器内科部長などを歴任後の2023年、大分県大分市に「わだ内科・胃と腸クリニック」開業。地域医療に従事しながら、医療関連の記事の執筆や監修などを行なっている。医学博士。日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会肝臓専門医、日本医師会認定産業医の資格を有する。

「大腸がん」とは？

大腸は食べ物を消化・吸収する消化管の最後の通り道です。約1.5m～2m程度の長さがあると言われ、小腸からつづく臓器です。大腸は結腸（盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸）と直腸に分けられます。大腸がんはこの大腸の内側の粘膜から発生するがんです。近年、大腸がんの罹患数は増加傾向にあり非常に注意が必要ながんの一つです。

大腸がん予防のために大切な生活習慣

禁煙

タバコを吸う人は吸わない人と比較して大腸がんになりやすいことが分かっています。また、タバコは他の多くのがんでも危険因子となり得ます。禁煙をすることが、さまざまながんを予防するために大変重要です。

節酒

飲酒量が多くなると大腸がんのリスクとなります。1日純エタノール量23g以上では、大腸がんの発生リスクが増えます。このため１日当たり日本酒あたり1合未満での節酒を心がけましょう。

純エタノール量約23g：日本酒１合、焼酎0.6合、ビール大びん１本、ワイン２杯（200ml）

適度な運動

身体活動量が多い人では大腸がんのリスクが低くなることが報告されています。大腸がんを予防するためにも適度な運動が大切です。また、運動をすることで肥満を予防することも非常に大切です。

バランスの良い食事

大腸がんを予防するためにも、赤肉・加工肉を過剰に摂りすぎることをやめ、カロリーの過剰摂取を防ぎ、野菜などの食物繊維を多く食べることが勧められます。自分の健康のためにも、バランスよく食事を摂取することが重要です。

大腸がん検診

大腸がんを予防するためにも普段から食事や運動、生活習慣に気を付けるべきです。しかし、それだけでは不十分です。大腸がんは初期では症状がなく気がつきにくいです。大腸がんは40歳代から徐々に増え始めます。このため、定期的に大腸がん検診を受け、早めに発見することが大切です。40歳を過ぎたら、定期的に大腸がん検診を受けましょう。

「大腸がんの予防・ヨーグルト」についてよくある質問

ここまで大腸がんの予防・ヨーグルトなどを紹介しました。ここでは「大腸がんの予防・ヨーグルト」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

ヨーグルトは大腸がん以外のがん予防をすることができるのでしょうか？

和田 蔵人 医師

ヨーグルトには乳酸菌という体に良い菌が含まれています。乳酸菌のうちLG21菌には、ピロリ菌を減らす効果があったり、ピロリ菌が胃粘膜に付着するのを防ぐ効果があると報告されています。ピロリ菌の感染は胃がんの危険因子です。このため、一部のヨーグルトではピロリ菌の感染を予防することにより胃がんを予防している可能性があります。しかし、ヨーグルトのみでは不十分であり定期的な検診が重要です。

編集部まとめ 大腸がんを予防するには、まず生活習慣の改善から

大腸がんを予防するために、生活習慣を見直すことはとても大切です。予防に有効であると言われている食材や生活習慣を取り入れ、大腸がんとならないように気をつけましょう。良い生活習慣を取り入れ、生活を過ごすことは大切ですが、それだけでは不十分です。特に、大腸がんは近年徐々に増加しており、現在では最も多いがんとなっています。普段から生活習慣や食べ物に気を付けるのと同時に、大腸がん検診を受け、早期発見するようにしましょう。

