同級生の母親を転倒させ、蹴りを入れた男子中学生　地裁が両親に240万円超の賠償命令【韓国】

韓国で中学生が同級生をからかい、その同級生の母親に暴行を加えた事件に関して、裁判所が加害生徒の両親に損害賠償責任があると判断した。

【画像】男子高生44人が女性中学生1人を1年間“犯し続けた”韓国の事件

3月8日、法曹界によると、釜山（プサン）地裁・東部分院（リュ・ヒヒョン判事）は、被害生徒A氏とA氏の家族3人がB氏の両親を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、計2300万ウォン（日本円＝約244万円）を賠償するよう命じる判決を下した。

裁判部は「加害生徒の行為は不法行為に該当し、被告らは未成年である子を教育・保護・監督する義務を怠った過失がある」と伝えた。

裁判部は、B氏の両親に対し、A氏の母親へ整形外科および精神健康医学科の治療費、薬剤費、慰謝料などとして790万ウォン（約83万円）を賠償し、A氏に対しても精神健康医学科の治療費、心理カウンセリング費、慰謝料などとして1327万ウォン（約141万円）を支払うよう命じた。また、A氏の祖父母に対しても、それぞれ慰謝料100万ウォン（約10万円）を支払うよう命じた。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

これに先立ち、B氏は2023年3月19日、釜山のある公園付近で同級生のA氏をからかった際、これを制止したA氏の母親を突き飛ばして転倒させた。また、転倒したA氏の母親を蹴り、A氏を威嚇したりもした。

事件が発生すると、教育当局は学校暴力対策審議委員会を開き、A氏に対する心理カウンセリングと治療・療養措置を決定した。B氏に対しては、A氏への接触・脅迫・報復の禁止と、社会奉仕10時間の処分を下した。

B氏はこの処分を不服として処分取消訴訟を起こしたが、棄却され判決が確定していた。民事裁判部も、B氏の両親にその責任を問う形となった。

（記事提供＝時事ジャーナル）