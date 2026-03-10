34歳セレブ妻が真っ白な豪邸を大公開。「黒とか絶対に使いたくないと思って…」と、こだわりの邸宅を紹介してくれた。

【映像】真っ白な大豪邸内部（テイストの違う夫の部屋あり）＆整形前の顔

ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、リアルなママの視点から本音で語り合い、多様な価値観のママたちに寄り添っていく。

今回、隣のお宅の子育てを覗き見する『のぞき見！隣のママ』のコーナーで密着したのは15歳の長男と8歳の次男を育てる整形総額1000万円のセレブ妻・ヒトミさん（34歳）。広い敷地に、高級ヴィラをイメージして建築した（※お庭は造園中）と言う豪邸にお邪魔した。

リビングの扉を開けると、白とゴールドとベージュを基調にしたと言う25畳のお部屋が。ヒトミさんは「黒とか絶対に使いたくないと思って…」と、そのこだわりを語ってくれた。さらに、2階の寝室もラグジュアリーな白で統一。ヒトミさんは「どこもかしこも白です」と笑った。しかし、夫・リョウタさん（35歳）の部屋は濃いブラウンと黒を基調にしたこれまでの部屋とは全くテイストの異なる空間。それを見たスタジオの峯岸は「（旦那さんは）本当はこういうのが好きなんだ」とコメントしていた。