¥í¥Ã¥Æ¡¦²£»³Î¦¿Í¡Ö1²ó50»î¹çÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤»¤º¡×¡Ä¡Ö¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ç50»î¹ç¡¢60»î¹çÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×º£µ¨¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤À¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î²£»³Î¦¿Í¤Ïº£µ¨¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ò15¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÄ¹Ç¯ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó50»î¹çÅÐÈÄ¤òÃ£À®¤·¡¢20¥Û¡¼¥ë¥É¡¢12¥»¡¼¥Ö¡¢47Ã¥»°¿¶¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£43»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿24Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ÆÃ¤Ëºòµ¨¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀèÈ¯¡¢¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤Ê¤¤´ü´Ö¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ì¸À¡£¡ÖÅê¤²¤ë¶¯ÅÙ¤Ï50»î¹çÅê¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢¸º¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤ÊµÙ¤ß¤âºî¤é¤º12·îÃæ¤â¤º¤Ã¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤â¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤ÁÅê¤²¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÏÆÃ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËÀèÈ¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿ºòµ¨¡¢8³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖµîÇ¯¸åÈ¾ÎÉ¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤Ï7¡¢8³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤Ç¥¥ì¤ÎÎÉ¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÄÉµá¤·¤Æº£Ç¯¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£µ¨¤âÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÊÑ²½µå¤Ç¤Ï¡¢1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¤Ç¡Ö135¡Á40¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¤Ç²£ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ®¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â®¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿120¥¥íÂæ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÏÅê¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡ºòµ¨¤Î²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ï¡¢Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸ÂÇ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ì·³¤ËÄêÃå¤·¤¿23Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÈïÂÇÎ¨.175¤ÏºÇ¤âÄã¤¤¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÈïÂÇÎ¨23Ç¯¡§.324¡¢24Ç¯¡§.229¡Ë
¡¡¡Ö¥·¥ó¥«¡¼¤¬°ìÈÖµîÇ¯¤Î¸åÈ¾¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¡¢±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬·ù¤¬¤ëµå¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡²£»³¤Ë¤Ïºòµ¨°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¾ï¤ËÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤ÏºòÇ¯50»î¹çÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢1²ó50»î¹çÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤»¤º¤Ëº£Ç¯¡¢ÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤È¤º¤Ã¤È¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤Ç50»î¹ç¡¢60»î¹çÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2Ç¯Ï¢Â³50»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¿ôÂ¿¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ