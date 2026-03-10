Image: 株式会社KOMODO

Steam DeckでモバイルPCゲーム機市場を席巻するValve。昨年発表されたValveのコンソール機（ゲーミングPCと呼ぶべき？）Steam Machineは、ゲーム業界史上最もオープンなハードウェアになると、ゲーム関係者からもゲーマーからも大きく注目されています。

昨年発表された時点では、今年前半にリリースされるはずでしたが、気がつけばもう3月。まだ発売日はおろか価格すら明らかになっていません。年内リリースはかなり可能性が低いかも…。

中の人による2025年総括でのお知らせ

VlaveのゲームプラットフォームSteamでは、毎年開発者向けに1年の振り返りブログが公開されています。今年の振り返り＝2025年まとめブログは、3月7日に公開されました。

総括では、2025年に発表されたハードや機能もまとめられており、2026年リリースが予定されているのは、新コントローラー、ヘッドセットのSteam Frame、そしてSteam初の据え置きゲーム機と言われるSteam Machineの3つ。これらのハードがどれほど遅れるとはブログで語られていないもの、ハードウェア全体の見通しが現時点では立っていない様子が伺われます。

ブログには「2026年上半期の出荷を目指していますが、先日お知らせしたとおり、メモリとストレージの不足への対応に苦慮しています。 計画が決まり次第、最新情報をお知らせします！」と書かれています。

ここでいう「先日のお知らせ」は、2月上旬に公開された「Steamハードウェア：発売時期とその他のよくある質問」というブログのこと。いわく、業界全体でのメモリとストレージ不足は深刻化しており、価格と発売スケジュールの見直しの必要がでてきたということ。

メモリ不足いつ解消するの？

昨年、2026年発売予定で発表されたSteam Machineが揺らいでいる原因は、メモリ不足。急速なメモリ不足発生はAIデータセンター建設特需が背景にあります。では、メモリ不足はいつ解消するのでしょう。

少なくとも2026年中はメモリ高騰がつづく覚悟は企業もユーザーもすでにできているかと。ただし、メモリ不足は2026年だけの話ではなく、1,2年は続くと言われていますが、まさか、メモリ不足が解消されるまでSteam Machineは出ないなんてことはないですよね…？ 今年どころか来年前半のリリースも危ういなんてことは…？

年内は厳しくても、2027年前半にはさすがにリリースしてほしいところですが…。期待と同時に、発表当初の予想よりだいぶ高くなる覚悟もしておく必要がありそうです。

