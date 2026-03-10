可愛いのみーーーっけ！！！【ガチャ】コンプしたい♡「サンリオアイテム」

ブームはまだまだ継続中で、子どもだけでなく大人も夢中になる【ガチャ】。さまざまなチャームやフィギュアなどが注目を集めていますが、今回は人気が高まりそうな、サンリオキャラクターのアイテムをピックアップします。あまりの可愛さにコンプリート欲をかき立てられるかも。

キュートでほっこりするチョコレートカラー

まるでチョコレート菓子のようなビジュアルのカプセルトイ「サンリオキャラクターズChocolate Doll」。落ち着いたカラーなので甘くなりすぎず、大人っぽい雰囲気が漂います。自立するデザインで手のひらにちょこんとのるサイズ。デスクに飾れば仕事中の癒しになりそう！ 全5種類、1回\300（税込）です。

まさかの収納アイテム！

フラットな形で出てくる「【フラットガシャポン】サンリオキャラクターズ ミニおりたたみコンテナ」。可愛さはもちろん、約15.4 × 10 × 5cmの折りたたみ式コンテナという実用性の高さにも注目です。使わないときはコンパクトにたためるのも◎ 重ねて使える設計で、デスクまわりの小物整理にもぴったりです。全4種類、1回\500（税込）。

お目当てのカプセルトイがあるなら、公式WEBサイトなどで販売場所を確認してからお出かけするのがおすすめです。

