【きょうから】すき家、『炭火焼きほろほろチキンカレー』登場 チーズ・ほうれん草・おんたま…トッピングも豊富に
牛丼チェーン店「すき家」はきょう10日午前9時より、『炭火焼きほろほろチキンカレー』を販売した。
【写真】とろ〜り！『チーズほろほろチキンカレー』
同商品は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品。チキンは炭火で焼きじっくり丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかく仕上げた。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、ほろほろで炭火香るチキンがマッチした至福の味わいを堪能できる。辛さを自由自在に調節できる別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、スパイシーな味わいへの変化を楽しむことも。
また、とろ〜りチーズのコクをプラスした『チーズほろほろチキンカレー』や、彩り豊かなほうれん草をトッピングした『ほうれん草ほろほろチキンカレー』、おんたまとほうれん草がカレーと相性抜群な『おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー』も用意。好きなメイン商品と一緒に柔らかなチキンを楽しめる『炭火焼きほろほろチキン』も販売する。
■商品概要（価格は全て税込）
『炭火焼きほろほろチキンカレー』
ミニ750円／並盛850円／大盛990円／メガ1250円
『チーズほろほろチキンカレー』
ミニ950円／並盛1050円／大盛1190円／メガ1450円
『ほうれん草ほろほろチキンカレー』
ミニ850円／並盛950円／大盛1090円／メガ1350円
『おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー』
ミニ960円／並盛1060円／大盛1200円／メガ1460円
『炭火焼きほろほろチキン 単品』
400円
【写真】とろ〜り！『チーズほろほろチキンカレー』
同商品は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品。チキンは炭火で焼きじっくり丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかく仕上げた。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、ほろほろで炭火香るチキンがマッチした至福の味わいを堪能できる。辛さを自由自在に調節できる別添えの「すき家の特製辛口ソース」をかけると、スパイシーな味わいへの変化を楽しむことも。
■商品概要（価格は全て税込）
『炭火焼きほろほろチキンカレー』
ミニ750円／並盛850円／大盛990円／メガ1250円
『チーズほろほろチキンカレー』
ミニ950円／並盛1050円／大盛1190円／メガ1450円
『ほうれん草ほろほろチキンカレー』
ミニ850円／並盛950円／大盛1090円／メガ1350円
『おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー』
ミニ960円／並盛1060円／大盛1200円／メガ1460円
『炭火焼きほろほろチキン 単品』
400円