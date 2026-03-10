テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、韓国がワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝進出を決めたことを報じた。

韓国は９日、１次ラウンドＣ組の「残り１枠」を巡る一戦は、韓国がオーストラリアに７―２で勝利。２位を確定させ、１位の日本とともに米マイアミでの準々決勝進出を決めた。勝った韓国はオーストラリア、台湾と２勝２敗で並んだが、この試合で「５点差以上をつけ、２失点以下での白星」という条件を見事に満たし、ミラクル大逆転でマイアミ切符を勝ち取った。

番組では失点率が韓国は０・１２３、オーストラリアと台湾が０・１３でわずか０・００７点差であったことを紹介。また日本代表の試合でなかったにも関わらず会場の東京ドームが盛り上がっていたことを伝えた。

司会の羽鳥アナウンサーは「すごくないですか？日本でやっているとは思えない盛り上がり。これ、オーストラリアか韓国でやってるんじゃないの？くらいな感じ」と目を丸くした。

元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「ただ勝つだけじゃダメで５点差つけなきゃみたいな試合ってそんなにあります？」と驚き。スタジオ出演した元メジャーリーガーの岩村明憲氏は「正直、あまりないです。なので１点１点をどう取るかというプランが大変だったと思います」と返した。

玉川氏は「勝ちゃいいんじゃないんだものね。これはしびれるね〜。（韓国は）計算したよね〜」と感心していた。