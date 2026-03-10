荒木飛羽主演『スメルズ ライク グリーン スピリット』劇場版、FODで独占配信決定
俳優の荒木飛羽が主演を務める『劇場版 スメルズ ライク グリーン スピリット』が、あす11日午前0時よりフジテレビの動画配信サービス「FOD」で独占配信される。
【画像】『劇場版 スメルズ ライク グリーン スピリット』場面写真
本作は、永井三郎の同名漫画を原作に、2024年に放送されたドラマ版を再編集し、新たなオリジナルエピソードを加えた劇場版。閉鎖的な田舎町を舞台に、“本当の自分”でいられる場所を求めた少年たちのひと夏の青春を描く。
自分のアイデンティティを模索する男子学生・三島フトシ役の荒木は、長い髪を理由にいじめの標的となりながらも、母親の口紅や服に心の拠りどころを求める少年の繊細な心情を演じた。
三島をいじめるグループの中心にいる桐野マコト役には、ダンスボーカルユニット・M!LKのメンバーとしても活躍する曽野舜太。“本当の自分”を隠しながら日常を過ごす桐野が、ふとした瞬間に見せる揺れ動く心情を演じた。
バスケットボール部に所属し、明るいムードメーカーでありながら三島に強く当たってしまう夢野太郎役に藤本洸大。さらに、都会から赴任してきた社会科教師・柳田役で阿部顕嵐が出演し、どこか影を感じさせる教師像を体現した。
物語は、平成の田舎町で暮らす男子学生・三島が、クラスメートの桐野率いるグループからいじめを受けながらも、“カワイイ自分に変身する”ことで心の拠りどころを見いだしているところから始まる。ある日、三島は屋上で、以前なくした口紅を桐野が唇に塗ろうとしている場面を目撃する。
それをきっかけに、三島、桐野、夢野、そして新任教師・柳田それぞれが抱える秘めた感情が徐々に明らかになっていく。閉鎖的な町の中で“本当の自分”でいられる場所を求める少年たちの、淡く切ないひと夏の物語が描かれる。
なお、FODでの配信開始を記念し、劇場公開時の入場者特典ミニカード（全4種）のうちランダム2枚セットを抽選で10人にプレゼントするキャンペーンも実施。応募方法の詳細はFOD配信ページで確認できる。
【画像】『劇場版 スメルズ ライク グリーン スピリット』場面写真
本作は、永井三郎の同名漫画を原作に、2024年に放送されたドラマ版を再編集し、新たなオリジナルエピソードを加えた劇場版。閉鎖的な田舎町を舞台に、“本当の自分”でいられる場所を求めた少年たちのひと夏の青春を描く。
三島をいじめるグループの中心にいる桐野マコト役には、ダンスボーカルユニット・M!LKのメンバーとしても活躍する曽野舜太。“本当の自分”を隠しながら日常を過ごす桐野が、ふとした瞬間に見せる揺れ動く心情を演じた。
バスケットボール部に所属し、明るいムードメーカーでありながら三島に強く当たってしまう夢野太郎役に藤本洸大。さらに、都会から赴任してきた社会科教師・柳田役で阿部顕嵐が出演し、どこか影を感じさせる教師像を体現した。
物語は、平成の田舎町で暮らす男子学生・三島が、クラスメートの桐野率いるグループからいじめを受けながらも、“カワイイ自分に変身する”ことで心の拠りどころを見いだしているところから始まる。ある日、三島は屋上で、以前なくした口紅を桐野が唇に塗ろうとしている場面を目撃する。
それをきっかけに、三島、桐野、夢野、そして新任教師・柳田それぞれが抱える秘めた感情が徐々に明らかになっていく。閉鎖的な町の中で“本当の自分”でいられる場所を求める少年たちの、淡く切ないひと夏の物語が描かれる。
なお、FODでの配信開始を記念し、劇場公開時の入場者特典ミニカード（全4種）のうちランダム2枚セットを抽選で10人にプレゼントするキャンペーンも実施。応募方法の詳細はFOD配信ページで確認できる。