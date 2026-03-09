今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第111回（2026年3月9日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

子煩悩なヘブン

ヘブン（トミー・バストウ）が習字をしている。

子どもの名前を決めているのだ。

レフカダのカダをとって勘太。

字は勘右衛門（小日向文世）の勘だ。

丈（杉田雷麟）、正木（日高由起刀）、クマ（夏目透羽）もいい名前と褒める。

彼らは毎日、赤ん坊の良いところを発表させられていた。

「かわいい」「賢い」「ぷくぷく」「先生、そっくり」「ママさん、そっくり」はすでに発表済みなので、違うことを言えと強いるヘブン。これも現代だったら何ハラだろうか。子ハラ？

「いいところと言っても、ただの赤ん坊だからそんなにないんだよな」とわりと辛辣（しんらつ）な正木。

昨日は「白目が白い」「細胞が若い」とすでに彼らは生物的に突き詰めるところまでいっている。

ヘブンがこんなに子ども好きだとはと、驚くやらあきれるやらの司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）。子ども好きというか子煩悩というやつである。

「勘太は小さな私です」というセリフは子どもに自分を同化して見る、子どもにとっては悪い傾向ではないか。などと斜めに見ることもないだろう。はじめての赤ん坊が生まれた家のほのぼのとした日常の1コマだ。

とはいえ、何もかも順調というわけでもない。

正式に結婚するため、同じ戸籍に入る件はまだ保留になっている。

「少したって、私が体を動かせるようになったら、市役所にいって話聞こうって」とトキ。

そもそも、同じ戸籍に入れられるかどうかわからない。でもいまは、育児疲れで、また眠いトキ。きっと夜泣きするのをあやして眠れないのだろう。

勘太のいいところをひとつ言ってから寝てこようかな？ と言い、さあ、どんな新しいことを言うかと思えば、

「かわいい」

やっぱり「かわいい」は最強だ。

