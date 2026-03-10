ディズニーのアニメ映画『ロビンフッド』（1973）実写映画化企画が頓挫していたことが分かった。監督を務める予定だったカルロス・ロペス・エストラーダ本人が認めている。

アニメ版『ロビンフッド』は、義賊ロビン・フッドをキツネに、相棒リトル・ジョンをクマに、マリアンをキツネに、ジョン王をライオンに、ノッティンガムの代官をオオカミにと、伝説の登場人物を動物たちに置き換えた冒険映画。動物たちが繰り広げるミュージカルという枠組みはそのままに、実写とCGのハイブリッドで制作される実写版映画のが2020年に伝えられていた。

米ネット掲示板の「AMA（=Ask Me Anything, ◯◯だけど質問ある？」企画に参加したエストラーダはファンから「『ロビンフッド』はまだ生きていますか？噂を聞かないので」と問われると、「残念なことに、なくなりました。本当に特別な（そして独創的な！）何かがあると思っていたので本当に残念です。このために、本当に素晴らしい音楽をいくつか考えていたのに」と回答。プロジェクトが頓挫したことを伝えた。

製作中止となった原因や背景については明かされていないが、エストラーダは「異なるキャラクターで、独立して実現することを夢見続けています」と付け加えた。エストラーダはミュージックビデオの監督として実績を積み、クライムコメディ『ブラインドスポッティング』（2018）で注目を集め、ディズニー映画『ラーヤと龍の王国』（2021）の監督に抜擢された才能の持ち主。実写版『ロビンフッド』は叶わなかったものの、アイデアが新たな形で結実することに期待したい。

