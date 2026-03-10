優勝候補の一角と目されるドミニカ共和国は９日（日本時間１０日）にフロリダ州マイアミでのイスラエル戦に１０―１で大勝し、３連勝で１次ラウンドＤ組突破を決めた。

押し出し四球で１点を先制した２回二死満塁でタティスが左翼席へ１号満塁弾。４回にクルーズ（パイレーツ）が２号ソロで追加点。７回一死二、三塁でタティスが左前２点適時打を放って８―１と突き放した。８回無死満塁でラミレス（マーリンズ）の二ゴロの間に１点追加。９回二死一塁で追加招集されたゴンザレス（レッズ）が左翼線を破る適時三塁打を放ち、１０―１とした。

先発ベロ（レッドソックス）が５回を１被弾のみの１失点、７三振無四球と好投。救援した４投手も１安打１四球とほぼ完ぺきな継投だった。

最終的な順位は１１日（同１２日）のベネズエラ戦で決まる。１位突破なら準々決勝の相手は韓国、２位なら侍ジャパンだ。

開幕から３試合連続２桁得点をマークして計３４得点、計９発と破壊力抜群。一方、５失点と投手陣もここまで盤石だ。２０１３年大会の王者は連覇を狙う侍ジャパン、１７年大会以来の世界一を狙う米国の前に立ちふさがる。