「なんかサイズおかしくないか？」お笑い芸人のスリーショットが話題に！ 「合成じゃないの？？」
お笑いコンビ・金魚番長の古市勇介さんは3月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩芸人とのスリーショットに「なんかサイズおかしくないか？」とツッコみました。
【写真】「なんかサイズおかしくないか？」
ファンからは「おーーーーきーーーー！！！」「2人が小さいのか古市が大きいのか……」「もともとじゃないかな？」「合成じゃないの？？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「2人が小さいのか古市が大きいのか……」古市さんは「なんかサイズおかしくないか？」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・相席スタートの山崎ケイ（※崎はたつさき）さん、お笑いタレントのCRAZY COCOさんとのスリーショットです。遠近感の問題なのか、古市さんだけが異常に大きく見えます。
YouTubeにゲスト出演古市さんは、山崎さんとCRAZY COCOさんがパーソナリティーを務めるYouTubeチャンネル「#コイワラ【芸人×恋愛】」にゲスト出演。古市さんが2025年に起こした衝撃的な事件についても話しています。気になった人は視聴してみてくださいね。
