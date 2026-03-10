パター選びで絶対に失敗しない為の重要なポイントとは！？

パター選びで絶対に失敗しない為の重要なポイント

パター選びのポイントは?

アマチュアゴルファーの中には、パター選びに悩んでいる人も多いようです。プロや上級者は、「打感」、「音」、「方向性」などいろいろこだわりを持って選んでいるようですが、最も優先すべきは、ヘッドがターゲットに向いていることがわかりやすいかどうか。つまり、真っすぐを認識しやすいヘッド形状かどうかです。これに関しては、自分ではなかなかわかりにくいので、ショップのパターブースでカップなどを狙ってみて、ヘッドがターゲットに正しく向いているかどうかを第三者に後ろから確認してもらうことをお勧めします。

また、シャフトの長さやグリップ形状も重要なポイントになります。長すぎるものは禁物。グリップに関しては、太さ、重さ、形状などバリエーションが豊富なので、できるだけ手になじむ、しっくり感があるものを選ぶようにしましょう。

大きな振り幅が必要なときでも狙ったラインにきちんと打ち出すためには、そのための練習が必要です。80センチ先にゲートを置いてそれを通過させるドリルもそのひとつ。障害物の先にクッションを置いておけば、リングパットを想定した練習も可能です。

また、円形のターゲットを置いての練習も効果的です。ボールが真ん中に当たれば真っすぐはね返り、手前に戻ってきますが、ズレるとズレた方にはね返ってくるのでルックアップしなくてもズレを確認できます。これらのドリルで、狙った方向に転がせる技術を身につけておきましょう。

