朝イチのティショットは曲げてしまおう！【タケ小山のゴルフ超上達ノート】

朝イチのティショットは曲げてしまおう！

スタートホールのティショットがアマチュアのみなさんにはどうしても気持ち悪いらしいですね。私はアマチュアのコンペによくお邪魔しますが、朝イチのティーイングエリアではほとんどの人が不安な顔をしていますもん。いや「不安」というより「恐れ」といったほうがいいかもしれません。でも恐れる必要はないんです。朝イチのティショットは気持ち良く振ることをぜひおススメしたい。なぜかというと、それは貴重な情報源だからです。ここまでたびたびインフォメーションの重要性をお話ししてきましたが、自分が朝一番で放つショットというのも、スコアを作る上での大切なインフォメーションなんです。

別に曲がってもいいんですよ。その球筋と曲がり幅を見て、その日のゴルフのゲームを作っていけばいいんです。フックしているのか、スライスしているのか、それはどれぐらい曲がるのか、だったらどれぐらい右、もしくは左を狙って行けばいいのか。そういうことを考えながらゲームを組み立てていくのが序盤のプレーです。これがもし、緊張でガチガチになっていつもと全然違うスイングをしてしまうと、その 打はインフォメーションとして使えなくなってしまうので勿体ないんですよ。ですからいつもと同じスイングをすることを心がけて、気持ち良く振ってしまいましょう。そもそも、なぜ朝イチのティショットが不安だったり怖いかというと、アマチュアの方々は、はっきり言って準備不足なんですね。ふだんの練習不足もあるだ ろうし、当日の朝の時間の使い方がよくない場合も少なくありません。

もしかして、練習しないでレストランでお茶を飲んでたりしません? お茶ならまだしも朝からお酒を飲んじゃっている人もいたりして。またそういう人に 「なんだ練習するのかよ。セコイね」なんて言われて、それに乗っかってしまっているようではダメです。やはりできるだけのことはやっておかなければなりません。コースに早めについてボールを打つのは当然として、その練習のやり方にも工夫が欲しいものです。実戦に即した練習をすることが大事だし、ましてやボールを打たないなんてのは言語道断です。そういう人は「いいスコアを出したい」などと言ってはいけま せん。そういうわけで、自分なりの準備ができたらスタートホールのティショットは 気持ちよく振っちゃってください。曲がったら曲がったで仕方がありません。まあそういうわけなので、事故は早く起こしちゃってください。早めの事件はウエルカムです。それぐらいの気持ちで打てば、案外上手くいくものですよ。

【出典】『タケ小山のゴルフ超上達ノート 誰も言わない実戦的スコアアップ術』著者：タケ小山