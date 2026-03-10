東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7076　高値0.7079　安値0.6956

0.7241　ハイブレイク
0.7160　抵抗2
0.7118　抵抗1
0.7037　ピボット
0.6995　支持1
0.6914　支持2
0.6872　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5934　高値0.5935　安値0.5849

0.6049　ハイブレイク
0.5992　抵抗2
0.5963　抵抗1
0.5906　ピボット
0.5877　支持1
0.5820　支持2
0.5791　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3588　高値1.3608　安値1.3526

1.3704　ハイブレイク
1.3656　抵抗2
1.3622　抵抗1
1.3574　ピボット
1.3540　支持1
1.3492　支持2
1.3458　ローブレイク