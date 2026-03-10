東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7076 高値0.7079 安値0.6956
0.7241 ハイブレイク
0.7160 抵抗2
0.7118 抵抗1
0.7037 ピボット
0.6995 支持1
0.6914 支持2
0.6872 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5934 高値0.5935 安値0.5849
0.6049 ハイブレイク
0.5992 抵抗2
0.5963 抵抗1
0.5906 ピボット
0.5877 支持1
0.5820 支持2
0.5791 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3588 高値1.3608 安値1.3526
1.3704 ハイブレイク
1.3656 抵抗2
1.3622 抵抗1
1.3574 ピボット
1.3540 支持1
1.3492 支持2
1.3458 ローブレイク
