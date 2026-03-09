【韓国コスメ】NAMING.(ネーミング)の新作ハートリップグロス＆ベースで最旬の韓国顔に♡

大注目の韓国発コスメブランド「NAMING.(ネーミング)」

韓国発の人気コスメブランド「NAMING.(ネーミング)」から、待望の日本限定アイテムが登場しました。ラインナップは、美肌の土台を底上げするセラムスキンベースと、持っているだけで気分が上がるハートリップグロス。可愛いだけじゃない実力派の新作を徹底解説していきます。気になる購入方法もチェック！

2019年に韓国で誕生した「NAMING.(ネーミング）」は、独自の世界観で一線を画すコスメブランド。ブランド名には、“誰もが固有の名前を持っているように、他人とは違う、自分ならではの個性を自由に表現できるブランドにしたい”という想いが込められています。

コンセプトは、“すべての人が自分だけの価値を見つける”こと。自分を隠すためのメイクではなく、素肌の美しさを引き出す洗練されたアイテムが揃っています。特に素肌のように馴染んで密着するクッションファンデは韓国のビューティーアワードを総なめにするなど、プロからの信頼も厚い実力派ブランドなんです☆





スキンケア感覚で理想の肌へ「セラムスキンベース」

ネーミング セラムスキンベース／\1,430(税込み)

1／28に発売された「セラムスキンベース」。日本のユーザーの「素肌感を残しながらくすみを飛ばしたい」「保湿もUVカットも妥協したくない」というリアルな声を反映して開発されました。

最大の魅力は、国内最高値のSPF50+ / PA++++を誇りながら、まるで美容液のような軽やかな使い心地であること。保湿成分をたっぷり配合し、なめらかに伸び広がるテクスチャーが肌にピタッと密着。内側からうるおいで満たされたような、自然なツヤ感を演出してくれます。無香料タイプなのも嬉しいポイント♡

日本人の肌を明るく透明感のある印象へと導く「ベビーピンク」のカラーがヘルシーな血色感(※1)をプラス。どんなコンディションの肌にもフィットして、その後のファンデノリを劇的にアップさせてくれます♪

※1 メイクアップ効果による

悶絶級の可愛さ！「デューアップ ハートリップグロス」

ネーミング デューアップ ハートリップグロス／\1,650(税込み)

発売以来SNSでも人気を博している「デューアップ ハートリップグロス」。ブランドのアイコンともいえるハート型のパッケージが、メタリックピンクを纏って登場しました♡

このグロスのすごさは、その「質感」にあります。軽やかなオイルテクスチャーが唇を一瞬でラッピング。みずみずしいツヤを長時間キープします。さらに、マイルドなプランピング効果(※1)で唇にふっくらとしたハリ感をプラス。気になる縦ジワを目立たなくさせて、立体的な仕上がりを実現します。7種の植物性オイル(※2)などの保湿成分を贅沢に配合しているので、唇の乾燥も気になりません♪

※1 メイクアップ効果による

※2 保湿成分：月見草油、オリーブ果実油、アンズ核油、アーモンド油、アルガニアスピノサ核油、ツバキ種子油、ダマスクバラ花水

捨て色なし！3色展開のカラバリをチェック

「デューアップ ハートリップグロス」は、どんなパーソナルカラーにも馴染むクリアな3色展開。あなたにぴったりの1色がきっと見つかるはずです☆

＜限定色 00＞

ネーミング

ゴールドとピンクの微細なパールが輝く、多幸感あふれる限定カラー。淡いピンクベースなので、手持ちのリップに重ねてニュアンスチェンジを楽しむことができます。

＜01＞

ネーミング

シーンを選ばず使える、計算し尽くされた上品なローズ。肌馴染みが良く、内側から滲み出るような自然な血色感を与えてくれます。オフィスやデートなど、好印象を狙いたい日にぴったり。

＜02＞

ヌーディーコーラル

桃のようなフレッシュさに、ほんのり大人のムードを加えたヌーディーコーラル。ヘルシーでありながら色っぽい、絶妙な色設計がポイント。どんなメイクにもマッチする万能カラーです。

素肌から輝くおしゃれなツヤ肌を作るには？

飾っているようで飾っていない。そんな韓国トレンドの“クアンク”な仕上がりを目指すなら、使い方もこだわりたいところ。おしゃれなツヤ肌を作るステップをご紹介します。

＜セラムスキンベース＞

①スキンケア後、適量を手に取ります。目安はパール粒大2個分です。

②顔の中心から外側に向かって、指先やスポンジで均一に伸ばしていきます。

ネーミング

使用量が少ないと十分な紫外線カット効果が得られないため、ムラなく丁寧に伸ばすのがポイントです！

＜ハートリップグロス＞

単体使い：唇の中央にのせてから左右に広げると、自然なぷっくり感を楽しめます。

重ね塗り：お手持ちのマットリップやティントの上から中央にだけ重ねれば、一気にあか抜けた表情に。

ネーミング

塗布後、唇を強くすり合わせすぎないのがコツ。表面のツヤ膜が均一に残って、みずみずしい仕上がりが持続しますよ♪

NAMING.の新作は公式オンラインストアや店舗でチェック♪

NAMING.の新作は、全国のバラエティショップや公式オンラインストアにて絶賛発売中です。

オンラインでの購入は、公式オンラインストア「Beautyfarm」をはじめ、楽天市場公式ショップやQoo10の公式ショップが便利。また、ロフト、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、R.O.U、京王アートマン、アインズ＆トルぺ、イオン、チャーリー、ヨドバシカメラ(一部店舗を除く)などのバラエティショップでも取り扱っているので、ぜひお近くの店舗を覗いてみてくださいね♪

自分に自信をくれるNAMING.の新作を纏って、あなた史上最高の「ぷるツヤ肌＆唇」を手に入れませんか？

・公式オンラインストアはこちら：

・楽天市場公式ショップはこちら：

お問い合わせ先

NAMING.

公式ホームページ：https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/naming