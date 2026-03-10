今回は、不倫相手と二股をかけた彼氏を、LINEで捨てた女性のエピソードを紹介します。

直接会う必要ないよね…

「会社の先輩と不倫していましたが、先輩が奥さんと離婚し、私と結婚することになり、うれしくて仕方ありませんでした。そこで私は、先輩が既婚者だっため保険として付き合ってた彼氏をフってやることにしたんです。彼氏にはプロポーズされ、いつ返事をしようか迷っていた頃でもありました。

でも『直接会う必要ないよね……』と思い、LINEで彼氏に『今までありがとう、さよなら』『結婚できない』とだけ送り、関係を終わらせることにしたんです。さらにLINEをブロックし、着信拒否もしました。

彼氏は大手企業勤務だけが魅力の超つまらない男で、別に好きでもなんでもなかったので、別れるにあたって未練はゼロです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ それにしてもプロポーズまでしてくれた彼氏に対し、ひどい態度だなとあきれてしまいますね。フった彼氏に復讐などされないといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。