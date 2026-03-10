９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９４．７７ドル（＋３．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１０３．７ドル（－５５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８４０３．２セント（＋２１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５９８．００セント（－１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３７．５０セント（－９．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１８０．５０セント（－４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３５６．８９（＋４．７７）
出所：MINKABU PRESS
