・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９４．７７ドル（＋３．８７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５１０３．７ドル（－５５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８４０３．２セント（＋２１．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９８．００セント（－１３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３７．５０セント（－９．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１８０．５０セント（－４．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３５６．８９（＋４．７７）

出所：MINKABU PRESS