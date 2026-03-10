９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２３９．２５ドル高の４万７７４０．８０ドルと３日ぶり反発した。トランプ米大統領が、イランに対する戦闘に関して「ほぼ完了したと思う」と発言した。これを受け米原油先物相場が急落し、投資家のリスク許容度が改善。主力株に買い戻しが入った。



キャタピラー＜CAT＞やアメックス＜AXP＞、シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が堅調推移。バーティブ・ホールディングス＜VRT＞やコーニング＜GLW＞が買われ、ヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞やＧＥベルノバ＜GEV＞、コヒレント＜COHR＞が高い。半面、セールスフォース＜CRM＞やＡＴ＆Ｔ＜T＞、ＩＢＭ＜IBM＞が冴えない。



ナスダック総合株価指数は３０８．２６ポイント高の２万２６９５.９４と３日ぶり反発した。エヌビディア＜NVDA＞やブロードコム＜AVGO＞、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が上伸。アデイア＜ADEA＞やルメンタム・ホールディングス＜LITE＞が大幅高となった。半面、シスコ・システムズ＜CSCO＞やパラマウント・スカイダンス＜PSKY＞が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS