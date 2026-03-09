YSLが水彩ヌードカラーの新ライン発売　″ふわじゅわ″質感のリップスティックなど

「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」が、新感覚のリップスティックとロングラスティングのリップライナーで構成するコレクション「YSL ラブヌード（YSL LOVENUDE）」を4月3日に発売する。公式オンラインブティックと表参道フラッグシップ ブティックでは3月25日から先行で取り扱う。

"ふわっとぼかし、じゅわっとにじむ"、"ふわじゅわ"質感の「YSL ラブヌード リップスティック」（全10色、各5500円）は、独自の「水分・ブラーテクノロジー」を搭載。オイルブラー成分が縦ジワや輪郭をぼかしながら、ヒアルロン酸とグルコマンナン（整肌）を配合したウォーター・ボム・コンプレックスでうるおいをキープする。カラーは、スターシェードのピンクヌード「#1 アンドレスド ピンク」と、ミルキーピンク「#44 ヌード ラヴァリエール」、ローズヌード「#7 イリシット ヌード」をはじめ、さまざまな肌トーンになじみ、にじむような血色感を演出する水彩ヌードカラーを用意する。

唇の輪郭を整え、立体的なフォルムを叶えるリップライナー「YSL ラブヌード リップ シェイパー」（全7色、各4840円）は、クリーミーな芯がとろけるようになじみフィット。仕上がりが長時間持続する。#1と#44は、同リップスティックのニュアンスを維持できるリンクカラーとして設計している。

リップスティック、リップライナーともにブラックベリーの香りを採用した。

なお、同ブランドはグローバル市場において4年連続で、マーケット平均の約3倍のスピードで売上を伸ばしており、2年連続で過去最高売上を更新している。

