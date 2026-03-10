¥¥Å¥Ê¥Ä¥¡Ø¥®¥ô¥ó¡Ù¡¢¥¤¥é¥¹¥È½¸¤¬2ºýÆ±»þÈ¯Çä¡ª½ÂÃ«¡¦ÃÓÂÞ¤ÇµÇ°Âç·¿¹¹ð·Ç½ÐÃæ
¿·½ñ´Û¤Ï¡¢¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù(Ãø¡§¥¥Å¥Ê¥Ä¥)¤ò2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢3·î9Æü(·î)¤è¤ê¡¢½ÂÃ«±ØÅìµÞ¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¤È¡¢JRÃÓÂÞ±Ø¥¢¥¼¥ê¥¢¥í¡¼¥É¥¢¥É¥Ô¥é¡¼¤ËÂç·¿¹¹ð¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¥®¥ô¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù
¥¥Å¥Ê¥Ä¥¤Ë¤è¤ëÈþÎï¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿ô¡¹¤ò½¸¤á¤¿Âè2ÃÆ¥¤¥é¥¹¥È½¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ä¡Ö¥®¥ô¥ó Blu-ray Disc BOX¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ô¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÃÆ¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¡¢¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¼ê¤Ë¤È¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥¥Å¥Ê¥Ä¥
Äê²Á¡§5,390±ß(ËÜÂÎ4,900±ß¡ÜÀÇ10¡ó)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)
È¯¹Ô¡§¿·½ñ´Û
¡û¥®¥ô¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù
¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È½¸¡¦¥â¥Î¥¯¥íSIDEÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹À½ËÜ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¥Å¥Ê¥Ä¥¤ÎÉÁ¤¯Á¡ºÙ¤ÊÀþ¤È´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¡¢ÌµºÌ¿§¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈâ¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¡Ø¥®¥ô¥ó¦¡Ù¤«¤éºÇ¿·´©¡Ø¥®¥ô¥ó 10th mix¡Ù¤Þ¤Ç¤Î²¼ÉÁ¤¤â¼ýÏ¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤äÀþ¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤òºÙÉô¤Þ¤Ç´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¿»¤ì¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¡£
¢£¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥¥Å¥Ê¥Ä¥
²Á³Ê¡§2,970±ß(ËÜÂÎ2,700±ß¡ÜÀÇ10¡ó)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)
È¯¹Ô¡§¿·½ñ´Û
¡û½ÂÃ«±Ø¤ÈÃÓÂÞ±Ø¤ËÂç·¿¹¹ð¤ò·Ç½ÐÃæ
¢£½ÂÃ«±ØÅìµÞ¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¿¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¹¹ð
¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£ ¥¤¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥ë2³¬¡Á3³¬
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü(·î)¡Á3·î15Æü(Æü)
¢£JRÃÓÂÞ±Ø¥¢¥¼¥ê¥¢¥í¡¼¥É¥¢¥É¥Ô¥é¡¼¡¿¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¹¹ð
¾ì½ê¡§JRÅìÆüËÜ ÃÓÂÞ±Ø¡¡ÃÓÂÞ¥¢¥¼¥ê¥¢¥í¡¼¥É¥¢¥É¥Ô¥é¡¼(Ãæ±û1²þ»¥¡¦Æî²þ»¥ÉÕ¶á)
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü(·î)¡Á3·î15Æü(Æü)
¡û¥®¥ô¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù
¥¥Å¥Ê¥Ä¥¤Ë¤è¤ëÈþÎï¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿ô¡¹¤ò½¸¤á¤¿Âè2ÃÆ¥¤¥é¥¹¥È½¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ä¡Ö¥®¥ô¥ó Blu-ray Disc BOX¡×¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ô¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÃÆ¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¡¢¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¼ê¤Ë¤È¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥¥Å¥Ê¥Ä¥
Äê²Á¡§5,390±ß(ËÜÂÎ4,900±ß¡ÜÀÇ10¡ó)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)
È¯¹Ô¡§¿·½ñ´Û
¡û¥®¥ô¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù
¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È½¸¡¦¥â¥Î¥¯¥íSIDEÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹À½ËÜ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¥Å¥Ê¥Ä¥¤ÎÉÁ¤¯Á¡ºÙ¤ÊÀþ¤È´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¡¢ÌµºÌ¿§¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈâ¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¡Ø¥®¥ô¥ó¦¡Ù¤«¤éºÇ¿·´©¡Ø¥®¥ô¥ó 10th mix¡Ù¤Þ¤Ç¤Î²¼ÉÁ¤¤â¼ýÏ¿¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤äÀþ¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤òºÙÉô¤Þ¤Ç´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¿»¤ì¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¡£
¢£¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥¥Å¥Ê¥Ä¥
²Á³Ê¡§2,970±ß(ËÜÂÎ2,700±ß¡ÜÀÇ10¡ó)
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)
È¯¹Ô¡§¿·½ñ´Û
¡û½ÂÃ«±Ø¤ÈÃÓÂÞ±Ø¤ËÂç·¿¹¹ð¤ò·Ç½ÐÃæ
¢£½ÂÃ«±ØÅìµÞ¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¿¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¹¹ð
¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£ ¥¤¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥ë2³¬¡Á3³¬
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü(·î)¡Á3·î15Æü(Æü)
¢£JRÃÓÂÞ±Ø¥¢¥¼¥ê¥¢¥í¡¼¥É¥¢¥É¥Ô¥é¡¼¡¿¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡ÙÈ¯ÇäµÇ°¹¹ð
¾ì½ê¡§JRÅìÆüËÜ ÃÓÂÞ±Ø¡¡ÃÓÂÞ¥¢¥¼¥ê¥¢¥í¡¼¥É¥¢¥É¥Ô¥é¡¼(Ãæ±û1²þ»¥¡¦Æî²þ»¥ÉÕ¶á)
´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü(·î)¡Á3·î15Æü(Æü)