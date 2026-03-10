¿·½ñ´Û¤Ï¡¢¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù(Ãø¡§¥­¥Å¥Ê¥Ä¥­)¤ò2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤ËÈ¯Çä¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¡¢3·î9Æü(·î)¤è¤ê¡¢½ÂÃ«±ØÅìµÞ¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¤È¡¢JRÃÓÂÞ±Ø¥¢¥¼¥ê¥¢¥í¡¼¥É¥¢¥É¥Ô¥é¡¼¤ËÂç·¿¹­¹ð¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡£

¡û¥®¥ô¥ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ª¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù

¥­¥Å¥Ê¥Ä¥­¤Ë¤è¤ëÈþÎï¡õ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿ô¡¹¤ò½¸¤á¤¿Âè2ÃÆ¥¤¥é¥¹¥È½¸¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ä¡Ö¥®¥ô¥ó Blu-ray Disc BOX¡×¤ÎÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥®¥ô¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Ì¤¼ýÏ¿¤Î¥«¥é¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£



Á°ÃÆ¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤Ç¡¢¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡£¼ê¤Ë¤È¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù

Ãø¼Ô¡§¥­¥Å¥Ê¥Ä¥­

Äê²Á¡§5,390±ß(ËÜÂÎ4,900±ß¡ÜÀÇ10¡ó)

È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)

È¯¹Ô¡§¿·½ñ´Û

¡û¥®¥ô¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù

¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¼î¶Ì¤Î¥¤¥é¥¹¥È½¸¡¦¥â¥Î¥¯¥íSIDEÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹À½ËÜ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥­¥Å¥Ê¥Ä¥­¤ÎÉÁ¤¯Á¡ºÙ¤ÊÀþ¤È´¶¾ð¤Îµ¡Èù¤ò¡¢ÌµºÌ¿§¤ÇÃúÇ«¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£



ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÈâ¥¤¥é¥¹¥È¤ä¡¢¡Ø¥®¥ô¥ó­¦¡Ù¤«¤éºÇ¿·´©¡Ø¥®¥ô¥ó 10th mix¡Ù¤Þ¤Ç¤Î²¼ÉÁ¤­¤â¼ýÏ¿¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤äÀþ¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤òºÙÉô¤Þ¤Ç´¶¤¸¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯¿»¤ì¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¥®¥ô¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¹­¤¬¤ë¡¢¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ²¿ÅÙ¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¡£

¢£¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡Ù

Ãø¼Ô¡§¥­¥Å¥Ê¥Ä¥­

²Á³Ê¡§2,970±ß(ËÜÂÎ2,700±ß¡ÜÀÇ10¡ó)

È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î6Æü(¶â)

È¯¹Ô¡§¿·½ñ´Û

¡û½ÂÃ«±Ø¤ÈÃÓÂÞ±Ø¤ËÂç·¿¹­¹ð¤ò·Ç½ÐÃæ

¢£½ÂÃ«±ØÅìµÞ¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¿¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¹­¹ð

¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥Þ¡¼¥¯¥·¥Æ¥£ ¥¤¡¼¥¹¥È¥â¡¼¥ë2³¬¡Á3³¬

´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü(·î)¡Á3·î15Æü(Æü)



¢£JRÃÓÂÞ±Ø¥¢¥¼¥ê¥¢¥í¡¼¥É¥¢¥É¥Ô¥é¡¼¡¿¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸2¡Ù¡Ø¥®¥ô¥ó¥¤¥é¥¹¥È½¸ ¥â¥Î¥¯¥íSIDE2¡ÙÈ¯Çäµ­Ç°¹­¹ð

¾ì½ê¡§JRÅìÆüËÜ ÃÓÂÞ±Ø¡¡ÃÓÂÞ¥¢¥¼¥ê¥¢¥í¡¼¥É¥¢¥É¥Ô¥é¡¼(Ãæ±û1²þ»¥¡¦Æî²þ»¥ÉÕ¶á)

´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü(·î)¡Á3·î15Æü(Æü)