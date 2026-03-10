猫に起こされる乃木坂46井上和、『めざましテレビ』3月プレゼンターに決定
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が、フジテレビ系情報番組『めざましテレビ』(毎週月〜金曜5:25〜)で、エンタメコーナーの3月担当マンスリープレゼンターを務めることが10日、発表された。17日、23日、27日に生出演予定。
乃木坂46の井上和
同番組のマンスリープレゼンターは、エンタメコーナーをはじめ、「イマドキ」「めざましじゃんけん」、生原稿読みなどを行い、7時台からはMCの1人として番組終了まで登場。エンタメ担当の軽部真一アナウンサーとともに、さまざまなエンタメニュースを伝える。
コメントは、以下の通り。
○井上和（乃木坂46）
――エンタメプレゼンター就任を初めて聞いたときの感想は？
「すごくうれしかったです！めざましテレビにこういう形で出演させていただけるなんて思ってもみなかったです」
――早起きは得意ですか？
「苦手です･･･、でも猫を飼い始めてから、猫が私の上に乗ってジャンプして起こしてくれるので（笑）起きられるようになりました」
――『めざましテレビ』のイメージは？
「子どもの頃から弟たちとめざましじゃんけんをしていました。おかげで井上家の朝はいつもにぎややかでした（笑）アナウンサーの皆さんが仲良くてアットホームな印象なので、スタジオにお邪魔するのが楽しみです」
――エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことはありますか？
「アニメが大好きなので、アニメのエンタメニュースをお伝えできたらうれしいです。緊張するとカミカミになるので原稿読みは心配ですが、一生懸命頑張ります！食べることも大好きなので食リポもやってみたいです」
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします。
「緊張していますが、皆さんに元気な朝を届けられるように笑顔で頑張ります！」
○佐々木渉チーフプロデューサー
「３月のプレゼンターは、井上和さんです！アイドル、女優、ファッションモデル、ラジオのパーソナリティーとマルチに大活躍されています。自然体の笑顔が魅力的で、朝から爽やかな癒やしを届けてもらえたらと思います。アニメや猫が大好きということで、さまざまなエピソードも披露していただく予定です。グループでも個人でも幅広く活躍している井上和さんの新たな魅力を、めざましテレビでぜひご覧ください！」
【編集部MEMO】
この1年の『めざましテレビ』マンスリーエンタメプレゼンターは、2月を倉悠貴、1月を濱尾ノリタカ、25年12月をAぇ! group・小島健、11月をtimelesz・篠塚大輝、10月を中沢元紀、9月をMrs. GREEN APPLE・藤澤涼架、8月を永尾柚乃、7月をTHE RAMPAGE・吉野北人、6月を本田響矢、5月を八木莉可子、4月をTravis Japan・松田元太、3月をME:I・MOMONAが担当している。
