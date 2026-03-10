実写『SAKAMOTO DAYS』目黒蓮の初出しカットお目見え！ 主要キャラ12名集結のポスター解禁
Snow Manの目黒蓮が主演するの映画『SAKAMOTO DAYS』より、主要キャラクター総勢12名が集結した本ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】Snow Manの主題歌に乗せて超絶アクションさく裂！ 『SAKAMOTO DAYS』最新予告
原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒蓮。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
さらに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンを高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵を上戸彩が演じる。そのほか、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎という実力派俳優陣が集結した。メガホンをとるのは、コメディの鬼才・福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。
今回解禁となった本ポスターは、各キャラクターの新しいビジュアルをふんだんに使用した、本作の勢いをそのまま感じられる圧巻のビジュアル。
ひときわ目を引くのは、現役の殺し屋時代の“スマートな坂本”と、坂本商店の店長となった今の“ふくよかな坂本”がそれぞれの武器を片手に、敵に狙いを定めている姿。どちらも初出しカットとなっており、命がけの日常の幕開けを予感させる。
坂本家の家訓である「人を殺さないこと」という約束を守るため、武器を拳銃から飴と輪ゴムに持ち替えた坂本。大切な家族との日常を守り抜くことが出来るのか…。
さらにシン（高橋）・陸少糖（横田）・平助（戸塚）という坂本の心強い仲間たち、“守るべき日常”である坂本が愛する妻子・葵（上戸）と花（吉本実由）、その存在から“最高戦力”というオーラを感じる南雲（北村）・神々廻（八木）・大佛（生見）の「ORDER」、そして、正体不明の×（スラー）と坂本の命を狙う鹿島（塩野）・勢羽（渡邊）。本作の主要キャスト12名が一挙に集まった超豪華なビジュアルとなっている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。
