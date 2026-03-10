WBCで米メディアから絶賛

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは、残すところ1試合となった。野球日本代表「侍ジャパン」が戦う東京ドームには日本ファンのみならず、海外からもファンやメディアが多数集まったが、その中である球場グルメが絶賛を浴びている。

連日熱戦が繰り広げられた東京ドーム。来日し、取材する複数の米メディア関係者があるスイーツをSNSで共有し、おいしさを発信していた。

それは東京ドームモナカアイス。東京ドームの屋根の形状をリアルに再現したもので、バニラとチョコの2種類がある。ブルージェイズ専門のポッドキャスト「Gate 14」でホストを務めるエイブリー・シェニエ氏はXで「東京ドームのアイスクリームサンド、マジで格別」と写真とともに投稿した。

さらに米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」で司会を務めるダン・クラーク氏は「東京ドームのアイスクリームサンド、見た目からして完全に世界レベルだ……」と大絶賛。1年前にもこのスイーツを紹介していた米スポーツメディア「スポーティング・トリビューン」のアラシュ・マルカジCEOは「世界が東京ドームのアイスクリームサンドの虜になっていくのを見るのが嬉しい。本当に絶品なんだ！」と、好評ぶりを自分のことのように喜んでいた。

東京ドームで行われる1次ラウンド・プールCの試合は、10日に行われる日本―チェコ戦が最後となる。



（THE ANSWER編集部）