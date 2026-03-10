広島の投手指名練習が９日、マツダスタジアムであり、１２日のＤｅＮＡとのオープン戦（横浜）に先発が濃厚な栗林良吏投手（２９）は結果にこだわると意気込んだ。前回登板した４日の教育リーグ・中日戦（由宇）は４回７安打３失点と打ち込まれた。開幕ローテ争いに踏みとどまるためスコアボードに０を刻む。１０日は森下、１１日は床田の先発が予想され、岡本は１２日に登板する見込み。

不退転の決意だ。栗林は「結果が出てないのは自分だけ。そういうのは、ずっと感じている。だからこそ、もどかしい気持ちもあります」と唇をかんだ。開幕ローテ入りを勝ち取るためには、次回登板での結果が必要。強い思いで腕を振る。

先発が濃厚な１２日のＤｅＮＡ戦では先頭打者に細心の注意を払う。「まだ先発として一度も三者凡退ができていない。先頭打者をしっかり切りたい」。４回７安打３失点だった前回４日の教育リーグ・中日戦も立ち上がりに苦しんだ。

鍵を握るのは「投球テンポ」の改善。これまでは「長い回を投げたい」という意識が強くあり、自分の間合いを作れずにいた。投げ急がず、時にはあえて時間を使うことで、一球一球に集中する場面を作る構えだ。

精神面ではあえて「リリーフの心構え」でマウンドに上がる。「先頭からピンチのつもりで投げないと、リリーフの時みたいに１球目から出力が高い球が投げられないのかなと思う」。打たれた要因を分析し、その答えにたどり着いた。

開幕まで３週間を切った。内容を示し、結果を出すことでしか道は切り開けない。前回登板の課題を修正し、同じ轍（てつ）は踏まない。

「しっかり抑えることができれば、自信にもつながる」。ＤｅＮＡ戦は昨季７試合の登板で防御率１１・３７。打たれた相手を封じ込めることで手応えをつかみ、ローテ争いを勝ち抜いてみせる。