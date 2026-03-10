晋遊舎が発行する雑誌「MONOQLO」はこのほど、編集スタッフと料理のプロが実際に食べて評価する「MONOQLOグルメ」の第21弾として贅沢気分を味わえるやや高価格帯のソーセージを取り上げ、評価の高かった10品を「リッチなソーセージ」ランキングとして発表しました。いつもの「2袋セット」もおいしいけれどたまにはリッチなヤツでビールかハイボールをグイッといきたい、そんな時に最高にぴったりのランキングです。

1位は本場イタリアの味 豚挽き肉の粒感がいい

調査では、いわゆる「ウインナー」ではないソーセージ19製品を集め、おいしさ50点、香り20点、歯ざわり20点、リピート度10点の合計100点満点で食べ比べ。その結果1位として選ばれたのは、「アイ・ビー・カンパニー」の「PREMIATA サルシッチャ ガーリックソーセージ」となりました。

『アイ・ビー・カンパニー』 PREMIATA サルシッチャ ガーリックソーセージ 実勢価格1598円／720g（8本入り）

サルシッチャはイタリア語で「腸詰め」の意味で、本来は生ソーセージを指しますが、このサルシッチャガーリックソーセージは加熱処理されたもの。本場イタリアを思わせるガーリックやハーブの香り、旨みやジューシーさが特徴だそう。評点はおいしさ47点、香りと歯ざわりがどちらも19点、そしてリピート度は10点満点で合計95点！

茹でて食べるのはもちろん、野菜と一緒にポトフにしてもおいしくパスタソースにも合う。様々なレシピに活用できる便利さ、おいしさも評価のポイントとして挙げられました。

『コストコ』 GREISINGER ブラットブルスト 実勢価格1898円／1080g（9本入り）

続いて2位は「コストコ」の「GREISINGER ブラットブルスト」。ブラットブルストとは「BRAT（焼く）WURST（ソーセージ）」のことで、 薄めの皮に豚の粗挽き肉がみっちり詰まって歯ざわりがいいと高評価。焼いたほうが香ばしさと肉のプリプリ感が高まるそうです。

評点はおいしさ、歯ざわり、リピート度が1位と同じでしたが、香りだけ18点と1点及ばず合計94点となりました。

3位は、「神戸物産」による「こだわり生フランク プレーン」で、しっかり効いたナツメグやセージなどのスパイスが豚ひき肉のうまみを引き立てるとのこと。合計85点の評価でした。

『米久』 粗挽きアップル スモークフランク 1298円／837g（9本入り）

4位から10位までを含む全体のランキングは画像と合わせて画像ギャラリーにまとめています。誌面では各製品のさらに詳しい検証結果も掲載しているとのことです。

