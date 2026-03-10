FAカップ準々決勝の対戦カード決定！ マンCとリヴァプールが激突…松木玖生がアーセナル戦へ
イングランドサッカー協会（FA）は9日、FAカップ準々決勝の対戦カードを発表した。
世界最古のカップ戦として知られているFAカップは現地時間9日までに5回戦の全8試合が終了。4冠達成の可能性を残しているアーセナルとマンチェスター・シティのほか、リヴァプール、リーズ、サウサンプトンと日本人在籍クラブもベスト8へ。延長戦の末に勝利したチェルシー、サンダーランド相手に金星を挙げたEFLリーグ1（3部リーグ）所属のポート・ヴェイル、ウェストハムも準々決勝に駒を進めている。
現地時間4月4日に行われる準々決勝では、マンチェスター・シティと遠藤航が所属するリヴァプールによる名門対決が実現したほか、アーセナルは松木玖生が所属するサウサンプトンと対戦することに。田中碧が所属し、23年ぶりの準々決勝進出を決めたリーズはウェストハムとの顔合わせとなる。ポート・ヴェイルはチェルシー相手に2試合連続の金星を狙うこととなった。
準々決勝の対戦カードは以下の通り。
サウサンプトン vs アーセナル
チェルシー vs ポート・ヴェイル
マンチェスター・シティ vs リヴァプール
ウェストハム vs リーズ
