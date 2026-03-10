65歳になります。年金やパート収入がありますが、息子の扶養から外れて国民健康保険に入ることになる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金をもらっている人の国民健康保険加入についての質問です。
みーみんさんの収入見込みを、いただいた情報で年額に換算すると次の通りです。
・公的年金：約132万円（11万円×12カ月）
・個人年金：60万円
・パート収入：約90万円（7万5000円×12カ月）
合計で約282万円となり、目安の180万円を超えるため、扶養に入るのは難しい可能性が高いです。
扶養から外れる場合は、（勤務条件が加入要件に当てはまれば）ご自身の勤務先の社会保険に加入するか、当てはまらなければお住まいの市区町村で国民健康保険に加入することになります。
なお、扶養の判定基準や運用は、息子さんが加入している健康保険（協会けんぽ、健保組合など）によって異なる場合があります。個人年金の扱いを含め、働き方を決める前に、息子さんの勤務先の担当窓口や加入健保に確認しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：65歳になります。年金やパート収入がありますが、息子の扶養から外れて国民健康保険に入ることになりますか？「64歳女性、パート勤務で現在は息子の社会保険の扶養に入っています。4月に65歳になりますが、年金が月約11万円、個人年金が年60万円（年払い）、パート収入が月7万5000円ほど見込まれます。65歳になると息子の扶養から外れ、国民健康保険に入ることになるのでしょうか？」（みーみんさん）
A：65歳になること自体で自動的に扶養から外れるわけではありません。ただし、収入見込みが基準を超えると扶養から外れる可能性が高く、その場合は勤務先の健康保険に加入するか、国民健康保険に加入することになります社会保険（健康保険）の扶養に入れるかどうかは、年齢そのものではなく「今後の年間収入見込み」などの条件で判断されます。一般に、60歳以上の人が扶養に入るための収入要件は「年間収入180万円未満」が目安とされ、さらに「扶養する人の収入の2分の1未満」などの条件があります。
