¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥ì¥´¥ó½£¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤ÎÅß¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤ÎÆü¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¹©¶ñ¤ò»ý¤Ä¼ê¤Ï¤«¤¸¤«¤ß¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ÎÇ®¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÁ´¿È¤¬²òÅà¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
·úÀßÃæ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°æ¾å¶³Êå¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·úÃÛ¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎHOMMA¡Ê¥Û¥ó¥Þ¡Ë¤Ç¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¡£ºî¶ÈÃå»Ñ¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¹ø¤Ë¤Ï¹©¶ñ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ç³ÆÃÏ¤Î¸½¾ì¤òÈô¤Ó¤Þ¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄ´ºº¤äÀß·×¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀßÃÖ¤äÀßÄê¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¶Ë´¨¤Î¸½¾ì¤Ë»äÊª¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¥Ç¥âÆ°²è¤â»£±Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤¯¤Æ¡¢¥¶¡¦¸½¾ì¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¼«Ê¬¤¬°é¤Æ¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¶¯¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Î±¿Æ°²ñ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¿Æ¤Îµ¤Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤ò¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊÊªÍý¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÀß·×¿Þ¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·úÀß¸½¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¼Âºî¶È¤â¤³¤Ê¤¹¡£Á´Êý°Ì·¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î´ÇÈÄ¤Ëµ¶¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥¹»Å»ö¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¡Ö·úÃÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä½¬´·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÃç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ü¹©ÊýË¡¤äµ»½Ñ¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤ê¡¢IT¤Ç¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡Ä¡ÄÍ±×¤Ê¾ðÊó¤¬¸½¾ì¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½¾ì»ê¾å¼çµÁ¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ÈÌäÂê¤âµ¯¤³¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬»³¤Û¤ÉÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸½¾ì¤Î´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Û¤É¡¢Â¾¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤ê¸ÉÎ©¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¡£¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊÊªÍý¡Ë¤æ¤¨¤Î¶ìÏ«¤À¤í¤¦¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì»Å»ö¤¬¹¥¤¤À¡£
°ì¸®²È¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë²þÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥¢¥×¥ê³«È¯ÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDeployGate¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥×¥í¥¤¥²¡¼¥È¤ÎÊÆ¹ñ¥ª¥Õ¥£¥¹¡£°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¥ß¥¯¥·¥£¡Ê¸½¡¦MIXI¡Ë¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿2012Ç¯¤Ë¡ÖDeployGate¡×¤ÎÁÏ¶È¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¥ß¥¯¥·¥£Âà¿¦¸å¤Î2016Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥¯¥·¥£¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿¥Ç¥×¥í¥¤¥²¡¼¥È¤ÎÊÆ¹ñË¡¿Í¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Í½»»¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤Ð¤¤¤¤
¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¼çÂÎ¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»ö¶È¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤ëµòÅÀ¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Í½»»¤Ï¤Ê¤¤¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëÃÎ¿ÍÂð¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤ò¼Ú¤ê¼õ¤±¡¢Ìó2¥«·î¤«¤±¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò»Ü¹©¡£Ä«¡¢Ìë¡¢µÙÆü¤È¶ÈÌ³³°¤Î»þ´Ö¤Ë¤Û¤Ü¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤Çºî¶È¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥£¥¹¤â¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÌµÎÁ¤Î3D-CAD¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÀß·×¿Þ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÉ¤ÎËÉ²»ÃÇÇ®ºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¹©»ö¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤«¤é²¿ÅÙ¤â´¶ÅÅ¤·¤Æ¡£120¥Ü¥ë¥È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¶¯Îõ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥¬¥ì¡¼¥¸Æâ¤ÎÊÉ¤ä¾²¤Ï¡¢Ìó2¥¤¥ó¥Á¡ß4¥¤¥ó¥Á¤Îµ¬³Êºà¤ò»È¤¦¥Ä¡¼¥Ð¥¤¥Õ¥©¡¼¹©Ë¡¤òºÎÍÑ¡£ÌÚºà¤À¤±¤ÇÁí½ÅÎÌ500¥¥í°Ê¾å¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏDIY¤¬À¹¤ó¤À¤«¤é¡¢¶á½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç·úÃÛ¶È¼Ô¤ÈÆ±¤¸·úºà¤ä¹©¶ñ¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£2¥«·î¸å¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÖDeployGate ÊÆ¹ñ¥ª¥Õ¥£¥¹ Version 1.0¡×¤È¼ÒÆâ¥ß¥Ë¥Ð¡¼¡ÖTHE GATE¡×¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¡È½ã¿è¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤ÎÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¢£DIY¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î·Ð¸³¤¬¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¡×¤Ë
¡ÖÀµÄ¾¤¤¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÊªÍýÅª¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¶ÚÎÏ¤âÍ×µá¤µ¤ì¤ë¡£´°À®¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶½Ì£ËÜ°Ì¤Î½ã¿è¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬32ºÐ¤Ë¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£Âç¹©»Å»ö¤Îµ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÊÙ¶¯¤·¤Ï¤¸¤á¤¿Ãæ³Ø»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
DIY¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¥ì¥Ù¥ë¤Î¡ÖÊªÍý¡×¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊÊªÍý¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬³ÎÎ©¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¡ÖÃÏµå¾å¤Î¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÉÁ¤¡¢¡ÖÄ¶Äã¥ì¥¤¥ä¡¼¼ÂÁõµ»½Ñ¡×¤Ø¤È³èÆ°ÎÎ°è¤¬¹¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¬¥ì¡¼¥¸Æâ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¯ÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤ÏÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥í¥°¤òÆÉ¤ó¤À¤Ò¤È¤ê¤ËHOMMA¤ÎËÜ´Öµ£¼ÒÄ¹¤â¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç»ñºà¤ò±¿¤Ó¡¢¹©¶ñ¤ò°®¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢IoT¥Ï¥¦¥¹¤Î»ö¶È¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Î»ö¶È¤Ç·úÃÛ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÍ»¹ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¤Ã¤«¤±¤ÏDIY¥ª¥Õ¥£¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Å·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¡Ö¸¶ÂÎ¸³¡×
¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊÊªÍý¡Ë¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÍÄ¤¤º¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Î¤´¤³¤í¤¬¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤éÉã¿Æ¤Î¹©¶ñ¤äµ¡³£¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Éã¤Ï¡¢ÍøÍÑµÒ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÅ¾¿È¡£¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¼«Âð¤Ë¤â¹©¶ñ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Éã¤¬ÆÍÁ³Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï°æ¾å¤µ¤ó¤¬3ºÐ¤Î¤È¤¡£²áÏ«¤¬¸¶°ø¤È¸«¤é¤ì¤ë¿´¶Ú¹¼ºÉ¤À¤Ã¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é°æ¾å¤µ¤ó¤È2ºÐ²¼¤ÎËå¤ò°é¤Æ¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Ï¥²¡¼¥àµ¡¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Éã¤ÎÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤«Ê¬²ò¤·¤¿¤êÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤ê¡£¿Þ²è¹©ºî¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÅÅµ¤¤äµ¡³£¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âºàÎÁ¤äÆ»¶ñ¤Î°ã¤¤¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ï¥×¥í¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤ÊªÍýÅª¤Ê¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤Ë¸øÊ¿¤ÊÀ¤³¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÍÇ½¤ÈÃÎ¼±¡¢ÅØÎÏ¤Èº¬À¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢¥×¥í¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¢£¡Ö»º¶È¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¡×¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ä
½é¤á¤Æ¿¨¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬²ñ¼Ò¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤¿¥Î¡¼¥ÈPC¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÏÀìÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÆ°¤¯¤Î¤¬±£¤·¥³¥Þ¥ó¥É¤òÃ¡¤¯¤ÈWindows95¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Êì¤¬²ñ¼Ò¤Ç½¤Íý¤òÍê¤à¤È¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î»È¤¤Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È»º¶È¥¹¥Ñ¥¤µ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¹Åç¤ÎËÜÅ¹¤Ø¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¡£Â©»Ò¤¬²õ¤·¤¿¤È¤¤¤¯¤éÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤³¤ó¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢»ÏËö½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅöÁ³¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¿¨¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¤¿¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¤È¤¤À¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢µã¤¯µã¤¯²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¥Ñ¥½¥³¥óÇä¤ê¾ì¤ØÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ãæ³Ø1Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢Êì¤Ë¡Ö20ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÁ´ÉôÁ°¼Ú¤ê¤¹¤ë¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¡£
¡Ö³ä°ú¤µ¤ì¤Æ22Ëü±ß¤°¤é¤¤¡£¤¦¤Á¤Ç¤ÏÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤ÆÇË³Ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤éËÍ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¥é¥¤¥Õ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
·ë²Ì¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Î¾Íè¤ò·è¤á¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÅê»ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¾ðÊó¹©³Ø·Ï¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤«¤éÊÙ¶¯¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë±ÑÃ±¸ì³Ø½¬¥½¥Õ¥È¤ò¼«ºî¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¹âÀì¡×¤È¤Ï
¹â¹»¼õ¸³¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê¹âÀì¡Ë¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¹âÀì¤Ç¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬ºÇ¤â¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬²¬»³¸©¤ÎÄÅ»³¹âÀì¡£Åö»þ¤Ç¤Ï ÄÁ¤·¤¤½ã¿è¤Ê¾ðÊó¹©³Ø²Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ãæ³Ø¤ÎÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö¹âÀì¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö°æ¾å¤¯¤ó¤¬¹âÀì¡©¡×¤ÈÉ¡¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤¿¡£ÊÐº¹ÃÍ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡£
¡Ö²ù¤·¤¯¤ÆÌÔÎõ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡¢ÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤â¡×
¹âÀì¤ÏÍý¹©·Ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿5Ç¯À©¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¡¢¹â¹»¶µ°é¤ÎÉ¬¿Ü²ÊÌÜ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢1Ç¯¤«¤éÀìÌç²ÊÌÜ¤ò½¸ÃæÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡£¶µ°÷¤ÏÇî»Î¹æ¤ò¤â¤Ä¶µ¼ø¤ä½Ú¶µ¼ø¡¢¶µ¤ï¤ëÂ¦¤¬¡ÖÀ¸ÅÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³ØÀ¸¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤âÂç³Ø¤Ë¶á¤¤¡£
15ºÐ¤«¤éÍý¹©·Ï¤ÎÀìÌç¶µ°é¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤«¤é¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥¤¥¸¡É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¡£¹âÀì¤Î¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï³¤³°¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯¤ËÄÅ»³¹âÀì¤Î¾ðÊó¹©³Ø²Ê¤ËÆþ³Ø¤·¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¡£
¡ÖºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÊÑ¤Ê¤ä¤Ä¤À¤é¤±¤ÇºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ä¥Ð¤¤µÏ¿¡×
2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2003Ç¯¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÏÁ´¹ñ¹âÀì¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê¥×¥í¥³¥ó¡Ë¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÄÅ»³¹âÀì¤Ï½é¤á¤ÆÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢Ä»¼è¸©¾¾¹¾»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
Åö»þ¤Ï¡¢Í½»»¤¬ËÉÙ¤Ê³Ø¹»¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥¢¡¼¥±¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤â¶Å¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·°æ¾å¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¤ß¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¡£
ÄÅ»³¹âÀì¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÂÐ±þ·¿¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°Îý½¬¥·¥¹¥Æ¥à¡£¶µ¼ø¤¬¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿Îý½¬À®²Ì¤äÌäÂêÇÛ¿®¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¾å¤Ç½¸Ãæ´ÉÍý¤·¡¢ÂÐÀï¤ä½¸·×¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄÌ¤·¤ÆÊ£¿ô¿Í¤Ç»È¤¨¤ë¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¡£
·ë²Ì¤Ï¡¢Á´¹ñÍ¥¾¡¡£Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤Ï²áµî¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÄãÍ½»»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥¨¥Ý¥Ã¥¯¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡×
°æ¾å¤µ¤ó¤ÏËÜ²Ê¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¥×¥í¥³¥ó¤Ë4²ó½Ð¾ì¤·¡¢3²ó¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÀìÁ´ÂÎ¤Ç¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ì¥³¡¼¥É¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤À¤±¤ÇÍ¥¾¡¤ò½Å¤Í¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇÉ¼ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ëµ»½Ñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÇÝ¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÌ¤Æ§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬³«¤¤¤¿Èâ
ËÜ²Ê¤«¤éÀì¹¶²Ê¤Ø¿Ê¤ó¤À2006Ç¯¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¤Æ§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÁÏÂ¤»ö¶È¡×¡Ê¸½¡¦Ì¤Æ§»ö¶È¡Ë¤Ë±þÊç¤·¤¿¡£·Ð»º¾Ê¤¬»Ù±ç¤·¤ÆÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡ÊIPA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¿ÍºàÈ¯·¡¡¦°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢»Â¿·¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÀ¸¤ß¤À¤¹¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÁªÈ´¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤´¤È¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤È»ØÆ³¤¬¤¢¤ë¡£ËèÇ¯10¡Á20¿ÍÄøÅÙ¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¡¢Ìó1Ç¯¤«¤±¤Æ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³«È¯¤·¡¢Í¥½¨¼Ô¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥í¥³¥ó¤Ç¤Î³èÌö¤ò¸«¤¿Âç³Ø¶µ¼ø¤¬¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ë±þÊç¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤Î¤À¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¡ÖÃ¯¤«¤ò´¶¤¸¤ë¥¦¥§¥Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡½¡½¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¡ØAntwave¡Ù¤Î³«È¯¡×¤Ï2006Ç¯ÅÙ¾å´ü¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡×¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤ä¶È³¦¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ö¡¼¥¹¥È²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥¤¡¼¥µ¤ÎÅÐÂçÍ·¤µ¤ó¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¬¤é¤ì¤Æ¡¢È¯É½¸å¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¥¯¥ë¥Þ¤ÇÃÞÇÈÂç¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Ì¤Æ§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ç¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Î¿ÍÌ®¤Ï¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Èµ»½ÑÎÏ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤ä³ØÎò¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¡£¡È¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼Î®¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¢£¥ß¥¯¥·¥£³Þ¸¶¼ÒÄ¹¤Ø¤ÎÄ¾ÃÌÈ½
Ì¤Æ§¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¥ß¥¯¥·¥£¤Î³Þ¸¶·ò¼£¼ÒÄ¹¤È¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤ËÄÅ»³¹âÀì¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢¿·Â´1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥ß¥¯¥·¥£¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£ºÎÍÑ¤Î¶¥ÁèÇÜÎ¨¤ÏÌó300ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤ÎSNS¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¼ã¼Ô¤ËÂç¿Íµ¤¤Ç¡¢2006Ç¯9·î¤ËÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµÞÀ®Ä¹´ü¤À¤Ã¤¿¡£
Æþ¼ÒÍâÇ¯¤Î½Õ¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥é¥¯¥ë¤ÎMySQL¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î´¥¤¤¤¿É÷¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤³¤³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¾¡ª¡¡¤È·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¢¹ñ¸å¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¥ß¥¯¥·¥£¤ò¼¤á¤Æ¤ÎÅÏÊÆ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¡£²¿¤«¤¤¤¤ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È½¢¶Èµ¬Â§¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ËÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏºÇÂç¤ÇÈ¾Ç¯µÙ¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï³Þ¸¶¼ÒÄ¹¤ÈÉû¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö¿´¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¢£¡Ö1Ç¯Ê¬µëÎÁ¤òÊ§¤¦¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×
¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿Éû¼ÒÄ¹¤ÎÅú¤¨¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¹¤®¤ë¤«¤é²õ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Ô¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×
³Þ¸¶»á¤«¤é¤âµÕ¤Ë»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Äó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö1Ç¯Ê¬µëÎÁ¤òÊ§¤¦¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡£¥ì¥Ý¡¼¥È¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·1¥«·î¤Ç¤¤¤¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡£¤à¤³¤¦¤Ç³Ø¤ó¤À¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥ß¥¯¥·¥£¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°æ¾å¤µ¤ó¤Ï2010Ç¯¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢FluxFlex¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¥á¥ë¥Ú¥¤¤ÎCTO¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏnewmoCTO¤ÎÁ½Àî·Ê²ð»á¤òÍ¶¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿¡£
ÍâÇ¯¡¢ÌóÂ«ÄÌ¤ê¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ç³Ø¤ó¤À³«È¯¼Ô¸þ¤±SaaS¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¡ÖDeployGate¡×¤À¡£Æ±´üÆþ¼Ò¤ÎÆ£ùõÍ§¼ù»á¤¿¤Á¤ÈÆüËÜ¤Î¥¢¥×¥ê³«È¯¸½¾ì¤Î¥Ç¥Õ¥¡¥¯¥È¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë°é¤Æ¤¿¡£
2014Ç¯¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤òµ¡¤Ë¥ß¥¯¥·¥£¤ò¼¤á¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡£ºÊ¤ÏÌ¤Æ§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸åÇÚ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È³¦·¨¤Ç¤Ï¡Ö@hatone¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÅç¹§»Ò¤µ¤ó¡£ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï·ëº§Á°¤Ë½¢Ï«¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÍ¥½¨
¡Ö·ëº§¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤«¡¢ËÍ¤¬ÅÏÊÆ¤¹¤ë¤«¤ÎÆóÂò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢ËÍ¤¬¥ß¥¯¥·¥£¤ò¡È¼÷Âà¿¦¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°æ¾å¤µ¤ó¤¬³èÆ°¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÍ¥½¨¤À¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£HOMMA¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à³ÈÂçÁ°¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò¾·¤¤¤¿¡£¸½ºß¤â¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÅÏÊÆ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é¥¢¥×¥ê³«È¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÎÎ°è¤òÃ´Åö¤Ç¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢Ê¬¶È¤ÈÀìÌç²½¤¬¿Ê¤ó¤À¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤ÎËÜÅö¤ËÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¿¤Á¤À¤±¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ìÈÌÅª¤ÊIT´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÆÃ²½¤·¤Æ¤Ê¤¤¿Íºà¤ÏµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ë¶á¤¤Í¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â¼ê¹¤¯¤Ç¤¤ëµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¡£ËÍ¤¬ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤ò¾·¤¡¢¥Ó¥¶¼èÆÀ¤ò¼ê½õ¤±¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤¬ÅÏÊÆ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿Ê¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³¤³°¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¼«¤éÆüËÜ¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÍ¥½¨¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¡ÖÂÅò¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥ï¥±
°æ¾å¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¸½ºß¤â¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë½»¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ìIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ËÀº¤ò½Ð¤¹¡£¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡ÖSUNSET CELLARS¡×¤Ï¥ï¥¤¥ó¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ÏµÙ¶ÈÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£±Ä¶ÈÄä»ß¤Î´ü´ÖÃæ¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤ÏºÆ³«¤ÎÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢»ÜÀßÆâ¤ËÂÅò¤Î»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î²¹ÀôÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë°æ¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢DIY¤Ç²¹Àô»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬Ä¹Ç¯¤ÎÌ´¡£Éþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þµ¤·Ú¤Ë²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂÅò¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥¦¥±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÂç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¤Ï¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ËÂÅò¤òÀßÃÖ¤·¤¿Á°Îã¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Î§¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î¸ø½°±ÒÀ¸¶É¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ë¡Î§¤Ç¤Ï¿å¿¼12¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó30¥»¥ó¥Á¡Ë°Ê²¼¤Ï¤¿¤À¤Î¿å¤¿¤Þ¤ê¤È¸«¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤µ¤ó¤¬Àß·×¤·¤¿ÅòÁ¥¤Ï¿å¿¼6¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó15¥»¥ó¥Á¡Ë¤À¤«¤é¡Ö²¹¤«¤¤¿å¤¿¤Þ¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£¶É°÷¤â¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º±Ä¶È¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤Èµö²Ä¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
DIY¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ºàÎÁ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ»Ü¹©¤ò¿Ê¤á¤ë¡£±Ä¶Èµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¼°¤ÎËÜ³ÊÂÅò¡ÖZen Zin Onsen¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯5·î¡£
¢£AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ÎËÜ¼Á
¡Ö¤ªÅò¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿¥ß¥Í¥é¥ëËÉÙ¤ÊÅ·Á³¿å¤Ç¤¹¡£ÌÚºà¤Î²Ã¹©¤ÏÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿åÏ³¤ìÂÐºö¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ²ò·è¤Þ¤Ç1½µ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£IT¤â¶î»È¤·¤Æ¡¢¿å°Ì¤ä²¹ÅÙ¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿å°Ì¥»¥ó¥µ¡¼¤äÅÅ¼§¥Ð¥ë¥Ö¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖOnsen OS¡×¤â³«È¯¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤ÎDIY¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊÊªÍý¡Ë¤Î¼ÂÁ©¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤À¡£
µ»½Ñ¤ÎÃê¾ÝÅª¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ç¼ÂÁõ¤·¤¤ë¡£°æ¾å¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ¶Äã¥ì¥¤¥ä¡¼¡×¤È¸Æ¤ÖÎÎ°è¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¡£
¡ÖÃÎ¼±¤òÃß¤¨¤¿¤ê¡¢·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢AI¤Î¤Û¤¦¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤òÆ°¤«¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÅ¥½¤¯²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎËÜ¼Á¡£ËÍ¤¬¹âÀì¤Ê¤É¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤êÅ¯³Ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°æ¾å¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡ÊÊªÍý¡Ë¡×¤ä¡ÖÀ¤³¦¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊ¸²½¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
°æ¾å ¶³Êå¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤¤ç¤¦¤¹¤±¡Ë
SANU¼¹¹ÔÌò°÷CCXO
1985Ç¯¹Åç¸©Ê¡»³»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÄÅ»³¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»Àì¹¶²ÊÂ´¶È¡£2008Ç¯¥ß¥¯¥·¥£¡Ê¸½¡¦MIXI¡Ë¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ¥¢¥×¥ê³«È¯»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹DeployGate¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£2013Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥ÉÊÆ¹ñË¡¿Í¤Îµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡¢DeployGateÊÆ¹ñË¡¿ÍÂåÉ½¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à³«È¯¤ò¹Ô¤¦HOMMA¤ÎInterim CTO¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¸½ºß¤Ï¥·¥§¥¢ÊÌÁñ³«È¯¤ò¹Ô¤¦SANU¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¹¹ÔÌò°÷CCXO¡ÊChief Connected-Experience Officer¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ë½»¤ß¤Ê¤¬¤é¾®µ¬ÌÏ¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡ÖSUNSET CELLARS¡×¤ò·Ð±Ä¤·¡¢¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£ÎÁÍý¤È¥ï¥¤¥ó¡¢¼«Á³¤ÈDIY¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡£
¡ÊSANU¼¹¹ÔÌò°÷CCXO °æ¾å ¶³Êå¡¢¥é¥¤¥¿¡¼ °ËÅÄ ¶Õ»Ê¡Ë