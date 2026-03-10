「食べ物の好き嫌いが多すぎる男」に抱く女子の本音９パターン
食事の席をともにすれば、女性との距離はグッと縮まるもの。とはいえ、そこで失点を重ねてしまうと、むしろ好感度を下げてしまう危険さえあるようです。今回は、10代から20代の独身女性77名に聞いたアンケートを参考に、「『食べ物の好き嫌いが多すぎる男』に抱く女子の本音」をご紹介します。
【１】「お子ちゃまですか!?」とグリーンピースをいちいち取りわける姿にがっくりする
「見た目も良くないし、一緒にいる自分まで恥ずかしい！」（10代女性）というように、苦手なものを避けるちまちました食べ方に嫌悪感を隠せない女性は多いようです。どうしてもダメならさりげなく皿の端に寄せるなど、目立たないように処理しましょう。
【２】「子どものしつけがちゃんとできる？」と結婚対象から外す
「残してばかりの人が、食事のしつけをちゃんとできるとは思えません」（20代女性）というように、好き嫌いが多いだけで、結婚相手としてバツをつけられることもあるようです。アレルギーなどでない場合、できるだけ克服する努力を見せたいところです。
【３】「ママに甘やかされて育ったんだね」とマザコン疑惑を抱く
「母親がちゃんと注意しなかったんだなと思います」（10代女性）というように、生育環境に不健全なものを感じ取られるケースです。食事以外にも問題がありそうだと思われかねないので、好き嫌いを表明しても何もいいことはないでしょう。
【４】「何かあったらサバイバルできないのでは？」と生命力を疑う
「有事に『あれはダメ、これもダメ』だと真っ先に淘汰されるのでは？」（20代女性）というように、口に入れるものについて細かい注文をしたがる男性に、種としての弱さを感じ取る人もいます。女性の前では、バクバク食べる姿を見せましょう。
【５】「『シイタケとピーマンはダメ』なんて言われたら、手料理は作ってあげられないな」と面倒に思う
「手料理の作りがいがなさそうでつまんない」（20代女性）というように、料理の腕に自信がある女性は、食の好みに偏りがある男性を恋愛対象には見られないようです。この手の女性には、苦手食材を事細かに挙げるのもご法度かもしれません。
【６】「デートするとしても、食べに行けるお店が限られそう」とネガティブな想像をする
「今度彼氏と来たいなあ…とか気軽に誘えなそうで、楽しい交際ヴィジョンが見えない」（20代女性）など、偏食家とは楽しいデートができないと考える人もいます。好き嫌いがバレたら「食べられるように努力中である」という姿勢を見せましょう。
【７】「『ネギの青いとこは一切抜き！』みたいな理不尽を押しつけられそう」と不安を抱く
「食べられるか否かのラインが微妙すぎてドン引き」（10代女性）というように、食の好みが細かすぎるのもワガママだと思われてしまうようです。変なこだわりを笑いにつなげられるならともかく、基本的には「神経質」と捉えられても仕方がないでしょう。
【８】「食べ物以外も好き嫌いが多そう」と神経質すぎる性格を懸念する
「嫌いなものが出てくると露骨に表情に出す人はちょっと…」（10代女性）など、いちいち面倒くさそうな人だと思われてしまうパターンです。好き嫌いはあくまで個人的な問題に過ぎないので、表に出さず胸の内にとどめるのが得策かもしれません。
【９】「野菜が一切ダメなんて不健康！」と体を心配する
「いい大人なのに、自分の体調も管理できなそうで呆れます」（20代女性）というように、食べ物の好き嫌いひとつで、社会人としての資質を問われてしまうこともあります。サラダがダメならスムージーを試してみるなど、方向を変えて克服していきたいものです。
好き嫌いが多い男性に共感を寄せる女性は少ないようです。日々の積み重ねで改善できるものもあるので、食生活に注意を払ってみてはいかがでしょうか。（佐々木正孝）
【調査概要】
期間：2015年10月7日から14日まで
対象：合計77名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
