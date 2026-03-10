テレビ業界で秘密裏に広がる「タレント評価アプリ」…SNSで”嫌われている”芸能人が締め出される「衝撃のこれから」

テレビ業界で密かに広がる「好感度調査」

「SNSの反応をまとめてくれるだけです。ポジティブ率とか、急激なネガティブワードの増加とか。別にそれで起用が決まるわけじゃなく、参考程度ですけどね」

広告代理店に勤める男性が見せてくれたタブレットに映るのは、いまテレビや映像業界で密かに使われ始めているというあるアプリだった。

画面にタレント名を入力すると、一定期間の好感度の推移グラフが表示される。AIが膨大なSNS投稿を収集・分析し、言及量、ポジティブ／ネガティブの意見増減、推定された性別や地域別の反応、関連ワードまで可視化できる「優れもの」だという。

タレントの好感度を数値化するこのアプリは、現時点で試作段階。それでも、すでに少なくない数のテレビ関係者たちが試用しており、「こういうツールも、いずれは当たり前になっていくのでは」という。

「現時点では、公式に採用されたシステムではありません。関連企業のエンジニアが個人的に作ってみただけの私的ツールにすぎず、公開もされていないものです。ただ、この手の数値化装置の利用が増えれば、SNS上の評価が今まで以上にタレント起用の参考材料になる可能性があると考えています」（広告代理店男性）

例としては、SNSでの暴言でテレビから姿を消したタレントのフワちゃんを試しに打つと「イメージスコア」という好感度を表す数値がかなり低かった。だが、プロレス復帰以降はトレンドになった度合いを示す「トレンド反応値」、どれだけコメントされたかを表す「言及量指数」が上がり、「イメージスコア」は回復傾向になったという。

「振り返れば、SNSのフォロワー数とか動画の再生回数とかも、最初は参考値みたいな軽いデータでしたけど、いまでは起用の判断基準になってますから。もっと詳しく、SNSの“中身”を数値化するのは、避けられないととは思います」

すでに潜在視聴率は数値化されている

とはいえ、業界人にとって便利なツールであっても、テレビ局や大手広告代理店が公式に採用するのは簡単ではないようだ。実際、このアプリを試用したテレビ局の役員と話したが、「このアプリを使ったことで起きる問題やトラブルの説明責任や批判のハードルが高く、局として公式に使うことは難しい」と渋い顔を見せた。

「タレントという人を数値で格付けする倫理問題がありますよね。実際にはこのアプリじゃなくても、すでに潜在視聴率と呼ばれる数値はあるんですけど、AIで人をプロファイリングすることは抵抗が強いと思います。このアプリの評価アルゴリズムも正確か疑問もありますし、タレント本人に『このアプリでの好感度が低いから起用できませんでした』と説明することも不可能です」

それでも、業界人が個人的にアプリを使うこと自体は自由だ。タレントのイメージを数値化する装置があれば、参考資料として眺めるのは違法でも不自然でもない。

テレビの現場では明確な根拠を示さないまま、「なんとなく旬な感じ」「最近パッとしない」「若者が好きそう」「スポンサーが嫌がりそう」といった曖昧な判断が下されることがある。さらに、所属事務所の力、長年の起用、スポンサーの意向など、企業間政治の側面も影響する。

ただ、そこにグラフやスコアが添えられれば、判断はより合理的になるだろう。あくまでSNSの反応を基にした推定値であっても、ひとつの「傾向」として示されるだけでイメージがつかみやすくなる。

前出の広告代理店の男性は、「現状ではこれが決め手になるわけではありませんけど、資料として印刷すれば会議でも使えますし、影響力は出ますね。ネガティブワードの急増とか見ると、実際の感覚と大きく違うこともなくて」と語る。

あくまで試作段階の内部ツールとのことで、筆者が確認できたのは一部の表示画面で、それ以上は見せてもらえなかったが、「いまスタートアップやベンチャー企業でも、こういうマーケティングツールを開発しているところあるので、今後、別のものが公開されるのでは」と続けた。

テレビマンが指摘したように、潜在視聴率など、タレントを数値で評価する仕組み自体はすでに存在する。CM好感度調査やタレントパワーランキングなども資料として見たことがある。しかし、AIアプリで違うのは、リアルタイムでの継続監視が自動化できることだ。

すでに海外ではAIによるSNS分析による評価が導入されてもいる。ネットに溢れるコメントなどを収集、分析して傾向を可視化、放送局や広告主の評価とする。たとえばNetflixでは、人気ドラマ「ストレンジャー・シングス」のSNS反応を感情分析で追い、どのキャラクターやプロットがファンに受けているかを把握し、プロモーション戦略に反映させたという話がある。

欧米では、ブランド、映画、テレビ番組、政治キャンペーンなどの評価・戦略立案にSNS感情分析ツールが用いられており、人物単体のスコア化ではなくとも、Brandwatchのような公開ツールを活用するケースも少なくない。また、学術的にも有名人のSNS上でのイメージを機械学習で分析する研究論文があり、企業がマーケティング目的で有効性を評価する基盤となっている。

韓国では、K−POP業界においてデータ分析がファンダム戦略の一環として一般化している。SNS上の反応やファン行動を数値化し、マーケティングや世界戦略に活かす動きが進んでいるのだ。

一方、中国では、政府が法令遵守や市場秩序維持のため、2014年から「社会信用スコア」と呼ばれる、個人の日常行動を数値化する仕組みを導入している。これは一部で「国民監視による評価制度では」と批判されることもあり、その不安点を考えれば、たとえ著名人であっても、個人の評価をAIに任せることには危険が伴う。

芸能界は人気商売であるが、これまで目に見えなかった人気という評価がAIによって数字に置き換えられる。それは便利であるが、残酷でもある。私たちは何を信じ、何を選ぶのかを考えざるを得ない。

【もっと読む】『シレっと復帰！“フワちゃん”と“新井浩文”で対応の違いが露わに…関係者が語る「現実的な復帰プラン」』

シレっと復帰！”フワちゃん”と”新井浩文”で対応の違いが露わに…関係者が語る「現実的な復帰プラン」