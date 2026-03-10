女子プロとラウンドするチャンス？ザ・リッツ・カールトン沖縄カップ2026が販売

ザ・リッツ・カールトン沖縄は、2026年1月27日（火）から29日（木）までの2泊3日限定宿泊パッケージ「Prestigious Retreat - ザ・リッツ・カールトン沖縄カップ2026」を販売します。

女子ゴルファーだけでなく、ポルシェによるプレミアム送迎も

今回のコンペディションでは日本女子プロゴルフ選手権大会の開催実績でも知られる「かねひで喜瀬カントリークラブ」で行われます。ホテルによると、ザ・リッツ・カールトン沖縄アンバサダーの河本結プロに加え、宮里美香プロ、臼井麗香プロがゲストとして参加する予定です。

河本結プロ

当日は練習グリーンでプロからアドバイスを受けられるほか、YAMBARU（やんばる）コース5番、UMIKAJI（うみかじ）コース5番でのニアピン企画、YAMBARUコース9番でのドライバーショット企画などを実施するとしています。また上位入賞者には、スイートルーム宿泊券などを含む賞品を用意するとしています。

宮里美香プロ

臼井麗香プロ

コンペティション当日は、Porsche Drive Okinawa（ポルシェドライブ沖縄）による送迎サービスを提供するとのこと。車両はマカン、カイエン、タイカンを予定しています。

滞在初日の1月27日には、那覇市のバー「El Lequio（エル レキオ）」のバーマネージャー・杉浦聡氏を招いたカクテルレセプションを開催。翌28日は、レストラン「Mauvaise herbe（モヴェズ エルブ）」の小島圭史氏によるスペシャルコラボレーションガラディナーと表彰式を行うとのこと。

料金は、デラックスルーム（ダブル）2名利用で398,000円から。予約は電話および予約専用サイトで受け付けているとのことです。

いかがでしたか？ 気になった方はぜひチェックを！【あわせて読みたい】

まさに「全アマチュア向け」！ 飛ばせる“限定シャフト”がついに発売開始！

“激スピン”で話題のウェッジを石井良介が試打！即買い換えることに…!?

菅沼菜々、初の写真集発売！