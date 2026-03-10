Zoff「ちいかわ」コラボ第3弾！人気キャラモデルのメガネ＆雑貨が勢ぞろい

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」から、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボコレクション第3弾「Zoff｜ちいかわ」が登場します。2026年3月20日（金）より全国のZoff店舗（アウトレット除く）と公式オンラインストアなどで発売され、2026年3月10日（火）午前11時からはオンラインストアで先行予約もスタート。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうが登場し、メガネや雑貨でちいかわの世界観を日常に取り入れられるコレクションです♡

ちいかわキャラクターモデル



キャラクターのエピソードやモチーフをデザインに落とし込んだプレミアムモデル。さりげないシルエットパーツやレーザー彫りなど、ファン心をくすぐるディテールが魅力です。

メガネにはオリジナルケースとメガネ拭きが付属します。

ちいかわモデル



©nagano

©nagano

©nagano

＜ラインナップ＞

メガネ ZA261002_20A1 12,200円（税抜き11,091円）（セットレンズ代込）

ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-CK 900円（税抜き819円）

スタンドケース CK3-STANDCASE-CK 2,000円（税抜き1,819円）

ちいかわのさすまたで討伐！モデル。討伐で使うさすまたをモチーフにした小ぶりなボストンシェイプ。

ハチワレモデル



©nagano

©nagano

©nagano

＜ラインナップ＞

メガネ ZY262003_72E1 12,200円（税抜き11,091円）（セットレンズ代込）

ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-HC 900円（税抜き819円）

スタンドケース CK3-STANDCASE-HC 2,000円（税抜き1,819円）

ハチワレのほめられリボンモデル。思い出いっぱいの「ほめられリボン」をモチーフにした万能なボストンシェイプ。

うさぎモデル



©nagano

©nagano

©nagano

＜ラインナップ＞

メガネ ZN261001_43A1 12,200円（税抜き11,091円）（セットレンズ代込）

ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-US 900円（税抜き819円）

スタンドケース CK3-STANDCASE-US 2,000円（税抜き1,819円）

うさぎ愛用！討伐棒モデル。ブラウンのウェリントン型でデイリーにも使いやすいデザイン。

モモンガモデル



©nagano

©nagano

©nagano

＜ラインナップ＞

メガネ ZN262001_88E1 12,200円（税抜き11,091円）（セットレンズ代込）

ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-MM 900円（税抜き819円）

スタンドケース CK3-STANDCASE-MM 2,000円（税抜き1,819円）

モモンガのかけてかわいく褒めろッモデル。天地幅深めのボストンシェイプで顔のバランスを整えるデザイン。

くりまんじゅうモデル



©nagano

©nagano

©nagano

＜ラインナップ＞

メガネ ZA261003_48A1 12,200円（税抜き11,091円）（セットレンズ代込）

ダイカットクロス CK3-D-CLOTH-KR 900円（税抜き819円）

スタンドケース CK3-STANDCASE-KR 2,000円（税抜き1,819円）

くりまんじゅうのオトナなラウンドモデル。ブラウンのグラデーションカラーが印象的なラウンド型フレーム。

毎日使えるCOOL＆HAPPYモデル



COOLモデル



©nagano

価格：7,700円（税込）（セットレンズ代込）

©nagano

サングラスをかけたちいかわたちのプリント柄がポイント。ベーシックで使いやすいデザイン。

HAPPYモデル



©nagano

価格：7,700円（税込）（セットレンズ代込）

©nagano

おこさまにもおすすめのXSサイズ。メガネ姿のちいかわたちがひょっこり覗く楽しいデザイン。

©nagano

本コレクションのメガネには、型押しがかわいいオリジナルケースとテーマアートを使用した総柄メガネ拭きが付属します。

見逃せない限定コラボをチェック



Zoffとちいかわのコラボ第3弾は、キャラクターの魅力をさりげなく取り入れたアイウェアと雑貨がそろう注目のコレクション。

日常で使いやすいデザインながら、細部にファン心をくすぐるこだわりが詰まっています。

お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のコーディネートを楽しんでみてください♡気になる方は、先行予約や発売日をぜひチェックしてみてください♪