女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第112話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第112話は、松野トキ（郄石あかり）・勘太と家族になるため、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決心。2人が籍を入れるためには、松江市役所で手続きを行うことが必要になる。トキとヘブンは両親を連れ、熊本から久しぶりに松江を訪れる。それは、錦織友一（吉沢亮）との再会を意味していた。一行は宿を取りに、懐かしの花田旅館に向かう…という展開。

錦織丈（杉田雷麟）はトキの出産と戸籍問題を手紙で兄に伝えた。ヘブンの新著も添えたが、錦織はページを開かず並べた。

松江市役所によると、問題は2点。

（1）銀二郎（寛一郎）がトキの夫として松野家の戸籍に入ったまま。銀二郎を外さない限り、ヘブンは松野家の戸籍に入れない。ヘブンは嫉妬し、銀二郎の名前を塗りつぶそうとした。トキが松野家を出て、雨清水家の戸籍に戻り、ヘブンが雨清水家に入るという方法も。

（2）島根県に帰化の前例がなく、江藤安宗（佐野史郎）の許可が必要だが、江藤は反対。説得は可能か。

トキは庄田多吉（濱正悟）に相談。一方、ヘブンは錦織邸を訪ねた。

ヘブン「ニシコオリサン？誰でしょう？」「ゴブサタ、ニシコオリサン」

錦織「ご無沙汰しております」

ヘブン「ヒサシブリ」

錦織は握手に応じず「どうぞ」と中に招き入れた。

劇中の年代は、錦織が校長になれず、ヘブンを見送らなかった第95話（2月13日）が1891年（明治24年）秋。この日の第112話が1893年（明治26年）2月。約1年ぶりの再会となった。

SNS上には「錦織さん…正面から見たら、なおさら激ヤセ」「握手、拒否していたね。なんか泣いちゃう」「錦織の時間は、あの『いいんです、そういうんじゃないんで』（別れの時の台詞）の時から止まっているのよ」などと悲痛な声が相次ぐ。2人の友情は果たして。