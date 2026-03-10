女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は10日、第112話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第112話は、松野トキ（郄石あかり）・勘太と家族になるため、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決心。2人が籍を入れるためには、松江市役所で手続きを行うことが必要になる。トキとヘブンは両親を連れ、熊本から久しぶりに松江を訪れる。それは、錦織友一（吉沢亮）との再会を意味していた。一行は宿を取りに、懐かしの花田旅館に向かう…という展開。

松野家の面々は、花田平太（生瀬勝久）花田ツル（池谷のぶえ）ウメ（野内まる）との再会を喜んだ。

松江市役所によると、問題は2点。

（1）銀二郎（寛一郎）がトキの夫として松野家の戸籍に入ったまま。銀二郎を外さない限り、ヘブンは松野家の戸籍に入れない。ヘブンは嫉妬し、銀二郎の名前を塗りつぶそうとした。トキが松野家を出て、雨清水家の戸籍に戻り、ヘブンが雨清水家に入るという方法も。

（2）島根県に帰化の前例がなく、江藤安宗（佐野史郎）の許可が必要だが、江藤は反対。説得は可能か。

トキは梶谷吾郎（岩崎う大）と再会。梶谷は「それは、おめでたいですな。見出しにするなら『ヘブン先生、父親ニナル」とメモ。江藤の“食い逃げ事件”をスクープして以来、県庁を出入り禁止になっており、説得は困難のようだ。

梶谷「ここですけん。お元気そうでよかったです」

トキ「子どものこと、新聞に…」

梶谷「ご心配なく。今日、わし、休みだけん。つい癖で。（メモを破り）なら、お達者で」

トキが道案内されたのは庄田家。中から出てきたのは野津サワ（円井わん）。サワと庄田多吉（濱正悟）は結婚していた。サワは正規の教師になり、自力で天国長屋を脱出。庄田が再びプロポーズした。

サワは「私に会いに来たんだなくて？」。庄田も江藤の説得は難しい。

サワ「なんか、小さいよね、あの人」

庄田「下手に歯向かったら、校長の職を失いかねないよ」

サワ「あんたってホント、半分弱ね」

庄田「自分で言うのはいいけど、人には言われなくないの、知ってるだろ」

SNS上には「梶谷さんを最後はいい人にして終わらせてくれたのは『ばけばけ』らしい良心」「おめでとうが多すぎるw」「既にかかあ天下のおサワちゃん」などの声が続出。反響を呼んだ。

江藤のお墨付きは果たして。