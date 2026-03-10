【リーグ・ドゥ】ダンケルク 1−1 スタッド・ランス（日本時間3月10日／スタッド マルセル トリビュート）

【映像】左足トラップ→密集切り裂く右足反転シュート

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗が、貴重な同点ゴールを叩き込み今季9ゴール目を決めた。トラップからフィニッシュまで流れるような一連の動作にファンたちが歓喜している。

スタッド・ランスは日本時間3月10日、リーグ・ドゥ第26節でダンケルクと敵地で対戦。中村は左ウイングで先発出場した。

試合はスタッド・ランスが主導権を握りながらも前半に失点。後半はシステムを変えながら、中村もよりゴールに近い位置でのプレーを増やした。それでもゴールが遠く、迎えた90+5分に待望の一発が飛び出す。

ボックスの左脇でボールを受けたDFセルヒオ・アキエメが、ゴール前にグラウンダーのクロスを蹴り込む。これに反応した中村だったが、ややマイナスだったこともありゴールに背を向けて左足でトラップする。そのまま反時計回りにターンして素早く右足を振った。滑り込んでブロックしようとしたDFパペ・ディオンの股下を抜けたシュートはゴールの左隅を揺らし、GKマティス・ニフロールは棒立ちのままシュートを見送り、後ろに倒れ込んだ。

ゴールを決めた中村は両手を握り締めてガッツポーズ。さらに、アシストしたアキエメを指差しながら讃え、ハイタッチで喜びを見せている。

スタッド・ランスにとっても5試合ぶりの得点。チームの呪縛を解いた中村のゴールに、SNSのファンたちは「ゴール、待ってました」「代表遠征の招集前にきっちり決めてアピールを忘れない中村敬斗さすが」「純也くんの誕生日に敬斗くんがゴールなんて」「やはり敬斗がランスの原動力だ」「敬斗がランスの呪縛を解いた！」「ナイスターンからの見事な右足」「ここぞと言う時に決めてくれる人」と大興奮となったようだ。

このゴールで同点に追いついたスタッド・ランスが勝ち点1を獲得している。

（ABEMA de DAZN／リーグ・ドゥ）