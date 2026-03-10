＜田舎モンのくせに！＞「図々しいッ」エレベーター待ちでトラブル発生。原因は…！？【第1話まんが】
私はナツミ（33）。ずっと地元に住んでいます。どこに行くにも車が必要な地域ですが、都会と比べると人も少なく、自然も溢れていて、子どもを育てやすい環境だと思っています。小2長男、次男5歳、長女3歳の3人を育てながら、現在4人目を妊娠中です。毎日家事や子育てに追われていますが、旦那と協力し合いながら暮らし、夫婦仲も家族仲もいい方です。休日は必ず家族で過ごします。今日はたまたま、旦那が珍しく午前中に仕事で……。
今日は休日ですが、旦那は午前中に仕事が入っていたので、私たちは2階に子どもの遊び場があるスーパーに出かけました。しばらくして、仕事が終わったと旦那から連絡があったので、合流することに。
私たちはエレベーター待ちの一番前に並んでいました。その後、車いすのおばあさんと介助の方が来て、その次にはベビーカーを押した女性が来ました。優先される方を先に通して、そのあとに私たちが乗る。それで何も問題はないと思っていました。
エレベーターのボタンを押した時点で、そこにいたのは私たちだけでした。
その後、順々にエレベーターを待つ人が来たので、車いすの方を先に譲り、その後に私たちが乗り込んだのです。
これって間違っていますか？
ベビーカーの女性は、自分も譲ってもらえると思ったのか、譲らなかった私を見て憤慨しています。
ベビーカーではないものの、子ども用カートもベビーカーのようなものなのではないでしょうか。
こんな言われ方をされて癪だったので、そのままエレベーターの扉を閉めました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
