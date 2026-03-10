竹田麗央が15位浮上 岩井千怜は6位、渋野日向子103位【CMEグローブポイントランキング】
米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」を終えて、最新のCMEグローブポイントランキングが発表された。
〈連続写真〉パワーフェードはこう打つ！ 竹田麗央の新スイング
今大会で9年ぶり3勝目を挙げたイ・ミヒャン（韓国）が500ポイント（pt）を加算。48人抜きとなる4位（535.3pt）にジャンプアップした。今大会で優勝争いの末、5位タイに入った竹田麗央が113.75ポイント（pt）を獲得。今季通算を246.75ptとして、22位から15位に浮上した。日本開幕戦に出場した岩井千怜は2ランクダウンの6位（388pt）。同じくブルーベイLPGAをスキップした山下美夢有は12位から16位（237.25pt）に後退した。米ツアーデビューを飾った原英莉花は、10位タイで72.5ptを獲得。ランキング44位に名前を載せた。今季初戦の渋野日向子は50位タイ（5.55pt）に終わり、ランキング103位となっている。ランキング1位はジーノ・ティティクル（タイ）がキープ。ハナ・グリーン（オーストラリア）も2位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米女子ポイントランキング
最新！ 米女子賞金ランキング
竹田麗央が5位で1300万円獲得 原英莉花の“初任給”は？
【写真】原英莉花にほっぺを突かれるシブコ
最新！ 国内女子ツアー賞金ランキング
〈連続写真〉パワーフェードはこう打つ！ 竹田麗央の新スイング
今大会で9年ぶり3勝目を挙げたイ・ミヒャン（韓国）が500ポイント（pt）を加算。48人抜きとなる4位（535.3pt）にジャンプアップした。今大会で優勝争いの末、5位タイに入った竹田麗央が113.75ポイント（pt）を獲得。今季通算を246.75ptとして、22位から15位に浮上した。日本開幕戦に出場した岩井千怜は2ランクダウンの6位（388pt）。同じくブルーベイLPGAをスキップした山下美夢有は12位から16位（237.25pt）に後退した。米ツアーデビューを飾った原英莉花は、10位タイで72.5ptを獲得。ランキング44位に名前を載せた。今季初戦の渋野日向子は50位タイ（5.55pt）に終わり、ランキング103位となっている。ランキング1位はジーノ・ティティクル（タイ）がキープ。ハナ・グリーン（オーストラリア）も2位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 米女子ポイントランキング
最新！ 米女子賞金ランキング
竹田麗央が5位で1300万円獲得 原英莉花の“初任給”は？
【写真】原英莉花にほっぺを突かれるシブコ
最新！ 国内女子ツアー賞金ランキング