¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶Ó¿¥¤È¾×·â¤ÎºÆ²ñ¡Ä¡ÖÁé¤»¤¿µÈÂôÎ¼¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶²¤ë¤Ù¤Ìò¼Ôº²¡×¡Ö¸ÀÍÕ¼º¤Ã¤¿¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè112ÏÃ¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È´ªÂÀ¤È²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£2¿Í¤¬ÀÒ¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¾¹¾»ÔÌò½ê¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤òÏ¢¤ìµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤¿°ì¹Ô¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï½É¤ò¤È¤ê¤Ë²û¤«¤·¤Î²ÖÅÄÎ¹´Û¤òË¬¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¸ÍÀÒ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¥È¥¤ÏÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¾±ÅÄ¡ÊßÀÀµ¸ç¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¡£¾±ÅÄ¤ÏÀµµ¬¤Î¶µ°÷¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¡£
¶Ó¿¥¤Ï¤ä¤Ä¤ì¤Æ¡¢µÈÂôÎ¼¤ÎÌòºî¤ê¤ÎÀ¨¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
X¤Ë¤Ï¡ÖÁé¤»¤¿µÈÂôÎ¼¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ë¥·¥³¡¼¥ê¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤Ä¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Ö¥¦¥á¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¤¾¾Ìî²È¤Î¸ÍÀÒ¡×¡Ö¤Þ¤À¶äÆóÏº¤¬ÀÒ¤Ë»Ä¤Ã¤È¤Ã¤¿¤È¤Ïw¡×¡Ö³áÃ«¡¢¤É¤Î¥Ä¥é²¼¤²¤Æ¡×¡Ö°ì±þÈ¿¾Ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤·¤é³áÃ«¡Ä¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¡ª¡×¡Ö¤ª¥µ¥ï¡¼¡ª¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Ö¤ª¤µ¤ï¤µ¤ó¤¬È¾Ê¬¼å¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØ¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡×¡ÖÇÙ·ë³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÈÂôÎ¼¤âËË¤¬Áé¤±¤ë¤Û¤É¸ºÎÌ¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¡£´é¤¬ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¡×¡ÖºÇ¸å¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤¿¤è¡¡¶Ó¿¥¡Ä¸«¤¿ÌÜ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤éÀ¼¤½¤Î¤â¤Î¤âÉÂ¿Í¤Î¤½¤ì¡Ä¡¡À¸µ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¡Çö¤¤»æ¤Î¤è¤¦¡¡µÈÂôÎ¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡¡¶²¤ë¤Ù¤Ìò¼Ôº²¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó¡¢¥²¥ó¥¥Ê¥¤¡¡¥½¥Ã¥±¥Ê¥¤¡Ä¡×¡Ö¶Ó¿¥¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ëÅÙ¡¢¶»¤¬¤·¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ä¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¶Ó¿¥¤µ¤ó¡ÄµÈÂôÎ¼¤ÎÌòºî¤êÀ¨¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£