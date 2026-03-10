首都圏の中古戸建価格、5エリアで過去最高を更新。新築価格を上回る傾向も
アットホームは3月5日、「首都圏における「中古戸建」の価格動向 - 2025年下期(7月〜12月) -」を発表した。
中古戸建 首都圏8エリアにおける価格・建物面積・土地面積・築年数
同調査では、同社の不動産情報ネットワークに登録された物件データを基に、東京、神奈川、埼玉、千葉の一部エリアを対象として、消費者向けに公開された所有権付き新築戸建の価格をまとめている。1戸あたりの登録価格(売り希望価格)」の中央値を「価格」と定義している。
首都圏全体の価格は3,080万円で、前期比・前年同期比ともに+2.7%の上昇となった。
首都圏8エリアの価格
東京都(23区/都下)、横浜市・川崎市、さいたま市、千葉県西部の5エリアは2017年上期以降の最高額を更新している。特に東京23区は前年同期比9.5%と大きく伸長した。高額物件が平均を押し上げ、新築価格を上回る傾向も確認され、全体として上昇基調を維持している。
首都圏8エリア 価格指数の推移
中古戸建 首都圏8エリアにおける価格・建物面積・土地面積・築年数
同調査では、同社の不動産情報ネットワークに登録された物件データを基に、東京、神奈川、埼玉、千葉の一部エリアを対象として、消費者向けに公開された所有権付き新築戸建の価格をまとめている。1戸あたりの登録価格(売り希望価格)」の中央値を「価格」と定義している。
首都圏8エリアの価格
東京都(23区/都下)、横浜市・川崎市、さいたま市、千葉県西部の5エリアは2017年上期以降の最高額を更新している。特に東京23区は前年同期比9.5%と大きく伸長した。高額物件が平均を押し上げ、新築価格を上回る傾向も確認され、全体として上昇基調を維持している。
首都圏8エリア 価格指数の推移